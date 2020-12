Sono 445 i nuovi casi di coronavirus in Toscana: ad anticipare i dati di oggi, lunedì 14 dicembre, è il presidente della Regione Eugenio Giani, in attesa del bollettino giornaliero sul Covid che verrà diffuso nel pomeriggio.

Covid in Toscana: i dati di oggi, 14 dicembre

I 445 nuovi casi rappresentano un dato in calo rispetto agli ultimi giorni. Va detto però che è più basso anche il numero dei tamponi analizzati: 7.132 tamponi molecolari e 496 test rapidi effettuati. Una flessione del tutto attesa, visto che fin da inizio epidemia i dati del lunedì risentono della minore capacità di analisi dei laboratori durante il fine settimana. I numeri sono stati anticipati, come ormai d’abitudine, sulla pagina Facebook di Giani.

La Toscana intanto resta in attesa di sapere quando potrà tornare zona gialla. Sulla carta non avverrà prima di venerdì prossimo, con entrata in vigore da domenica 20 dicembre, ma già oggi il governo potrebbe prendere in analisi la richiesta di affrettare i tempi inoltrata nei giorni scorsi dallo stesso Giani al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza.