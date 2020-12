Covid Toscana, salgono i casi: il bollettino del 3 dicembre

Sono 929 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Toscana: questo il dato principale del bollettino Covid di oggi, 3 dicembre. Aumentano i guariti e continuano a scendere i ricoverati, a pochi giorni dal ritorno della Toscana in zona arancione.

Covid Toscana, 3 dicembre: i dati del bollettino

In particolare, i 929 nuovi casi sono emersi a seguito dell’analisi di 14.469 tamponi molecolari e 3.492 test rapidi. Un dato in deciso rialzo rispetto a quello degli ultimi giorni, ma è significativamente più alto anche il numero di tamponi analizzati.

Ad oggi, 3 dicembre, il quadro della situazione Covid in Toscana è il seguente, per provincia:

29.633 a Firenze (197 in più rispetto a ieri)

9.302 a Prato (78 in più)

9.285 a Pistoia (79 in più)

6.671 a Massa (86 in più)

10.640 a Lucca (92 in più)

14.671 a Pisa (179 in più)

7.403 a Livorno (71 in più)

9.638 ad Arezzo (69 in più)

4.291 a Siena (50 in più)

3.715 a Grosseto (28 in più)

Altri 555 casi positivi sono stati notificati in Toscana, ma riguardano cittadini residenti in altre regioni.

Si registrano poi 38 nuovi decessi: 21 uomini e 17 donne. L’età media è di 79,1 anni. I nuovi decessi sono così ripartiti per provincia: 10 a Firenze, 7 a Prato, 1 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 5 a Lucca, 6 a Pisa, 3 a Livorno, 2 a Siena.

Continua il notevole incremento dei guariti, oggi 2.986 in più rispetto a ieri per un totale che tocca i 67.618. Scende il numero dei ricoverati in ospedale (46 in meno da ieri per un totale di 1.739 guariti) e diminuisce di una unità quello delle terapie intensive (oggi 272).