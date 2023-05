Le strade chiuse a Firenze per la Deejay Ten 2023

- Pubblicità -

Divieti di sosta, deviazioni e strade chiuse: Firenze si prepara alla Deejay Ten 2023, la corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay che si svolge nella mattinata di domenica 21 maggio. Due i percorsi di 5 e 10 chilometri, che partiranno da lungarno della Zecca, per poi toccare i viali verso il piazzale Michelangelo, l’Oltrarno e il centro storico, con arrivo previsto in piazza della Repubblica.

Le strade chiuse domenica 21 maggio per la Deejay Ten 2023 di Firenze

La chiusura delle strade, per consentire il passaggio dei partecipanti alla Deejay Ten, scatterà durante la mattinata di domenica 21 maggio. Dalle ore 6 alle 14 sarà in vigore il divieto di transito nella zona della partenza della corsa (chiusi lungarno della Zecca Vecchia, piazza Cavalleggeri e lungarno alle Grazie) e in quella del Deejay Village (piazza Santa Croce fino alle 16 e via dei Pepi da via Ghibellina a piazza Santa Croce).

- Pubblicità -

Sempre nella stessa, zona via di Tripoli diventerà strada senza sfondo tra via delle Casine e piazza Cavalleggeri, mentre tra via delle Casine e piazza Piave saranno in vigore divieti di sosta e senso unico Piave-Casine. In via dei Benci sarà revocata la corsia preferenziale e verrà istituito il senso unico verso lungarno Diaz e corsodei Tintori.

Lo stop ai veicoli lungo il percorso: zona piazzale Michelangelo e Oltrarno

Dalle ore 8.45 fin verso le 12 è in programma invece la chiusura delle strade di Firenze che si trovano lungo il percorso della Deejay Ten 2023. Previsti altri provvedimenti per il traffico: una corsia protetta su Ponte alle Grazie a senso unico verso lungarno Diaz; il senso unico in via dei Renai da via Monicelli verso piazza Demidoff; il divieto di transito per i mezzi pesanti (superiori a 35 quintali) in via della Scala all’incrocio con via Santa Caterina con obbligo di svolta a destra e in via Curtatone da Il Prato verso via Montebello; l’inversione del senso di marcia in via del Porcellana tra via Palazzuolo a via della Scala verso quest’ultima.

- Pubblicità -

Questo il percorso nel dettaglio per il tracciato da 10 chilometri (qui sotto la mappa): Zecca Vecchia-lungarno Pecori Giraldi-Ponte San Niccolò-piazza Ferrucci-viale Michelangelo-piazzale Michelangiolo-viale Galileo-piazzale Galileo-viale Machiavelli-piazzale di Porta Romana-piazza della Calza-via Romana-piazza di San Felice-via Maggio-piazza dei Frescobaldi-Ponte a Santa Trinita-lungarno Corsini-lungarno Vespucci-via Curtatone-via Montebello-piazza d’Ognissanti-Borgo Ognissanti-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via degli Strozzi-piazza della Repubblica. Il percorso da 5 chilometri della Deejay Ten, dal piazzale Michelangelo scenderà poi lungo viale Poggi per arrivare a porta San Niccolò, ponte alle Grazie, corso dei Tintori, con arrivo in via Magliabechi.

Lungo i percorsi scatteranno anche divieti di sosta per i veicoli, il dettaglio sul sito del Comune di Firenze.