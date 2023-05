Deejay Ten Firenze 2023: la data, le iscrizioni, il percorso

- Pubblicità -

È partito il conto alla rovescia per la tanto attesa edizione 2023 della Deejay Ten di Firenze, che si terrà nella giornata di domenica 21 maggio. Per partecipare alla manifestazione lungo il percorso fiorentino, ‘a numero chiuso’, è possibile iscriversi online o nei punti vendita ufficiali. Due le proposte, come da tradizione: la prima, la classica corsa da 10 chilometri (per chi ha più di 16 anni); la seconda è l’itinerario più breve da 5 km aperta a tutte le età (i minori di 12 anni devono però essere accompagnati da un adulto). Si ricorda che la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.

Le iscrizioni per la data del 21 maggio

Per partecipare alla Deejay Ten di Firenze c’è tempo fino a mercoledì 17 maggio. Nel caso di esaurimento pettorali, verrà comunicata sul sito la chiusura anticipata delle iscrizioni. Registrandovi all’iniziativa riceverete: la sacca t-shirt ufficiale, il pettorale, il rilevamento cronometrico con chip (usa e getta), l’assicurazione RC, la medaglia di partecipazione e la sacca ristoro (dopo il traguardo).

La partenza, il percorso e l’orario

Il Deejay Village, con intrattenimento e riscaldamento per tutti, sarà allestito in piazza Santa Croce da sabato 20 maggio (dalle ore 10:00 alle 19:00) a domenica 21 (dalle ore 07:00 alle 08:30). Qui sarà possibile anche il ritiro dei pettorali e del pacco gara.

Alle ore 9.00 è prevista la partenza della Deejay Ten di Firenze. Confermati, come l’anno scorso, l’inizio dal lungarno della Zecca Vecchia (sempre in zona Santa Croce), e l’arrivo in via Roma (altezza civico 1/3).

La Deejay Five di Firenze (5 km) prenderà il via poco dopo sempre da lungarno della Zecca Vecchia, mentre l’arrivo sarà in via Antonio Magliabechi (altezza civico 1/3), a pochi passi da Santa Croce. Lungo il tracciato ci saranno punti ristoro per i podisti al chilometro 5 e all’arrivo della Deejay Ten, per chi corre sul percorso di 10 km.

Il colore della maglia della Deejay Ten di Firenze (e della Deejay Five)

Chi si iscriverà all’evento riceverà la t-shirt ufficiale, molto richiesta dagli appassionati. Quest’anno non è stato ancora svelato il colore della maglia della Deejay Ten fiorentina e neanche quello della casacca per la corsa da 5 chilometri. Per rimanere aggiornati in merito potrete consultare il sito ufficiale dell’evento alla sezione dedicata.

Il costo per partecipare

Per prendere parte alla Deejay Ten classica da 10 km il costo è di 20 euro, mentre per la corsa da 5 chilometri la quota di partecipazione è di 18 euro (per i giovani di età superiore ai 13 anni e gli adulti) e di 12 euro per i bambini fino a 12 anni (accompagnati da un adulto).

I punti vendita ufficiali per la Deejay Ten, a Firenze e in Toscana

È possibile iscriversi, oltre che online, anche in alcuni negozi in Toscana. Ecco l’elenco dei rivenditori ufficiali: Nencini Sport (via Ciolli, n. 12/14 – Calenzano, Firenze); Maxi Small (via di Sollicciano, n.12 – Firenze); New Balance Firenze (via della Vigna Nuova, n.32/R); Isolotto dello Sport (via dell’Argingrosso, n. 69a/B); Bar Lorenzo il Magnifico (via della Pace 2 – Piombino).