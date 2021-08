Dona un albero a Firenze: torna l’iniziativa del Comune

Nella seconda parte del 2021 riparte l’iniziativa “Dona un albero” del Comune di Firenze, che consente ai cittadini di contribuire ad accrescere il patrimonio verde della città dedicando un albero ai propri cari: è possibile accedere nuovamente alla procedura di donazione, al costo di 150 euro.

“Dona un albero”: come funziona l’iniziativa del Comune

Per regalare un albero è necessario collegarsi al portale ufficiale e scegliere l’esemplare nella mappa interattiva: sono 500 le alberature disponibili, che vanno ad aggiungersi ai circa 800 alberi già donati. Le aree dove è possibile effettuare la scelta sono Novoli, Careggi, Quaracchi, Le Piagge, Ugnano, Isolotto, Coverciano, Galluzzo e Gavinana.

Le piante saranno collocate nelle aree verdi entro 7 mesi, nei momenti dell’anno più idonei alla loro crescita. Con la donazione si sostengono le spese di acquisto dell’albero e dei materiali di consumo necessari per la messa a dimora, mentre il Comune di Firenze si fa carico delle spese di posa, manutenzione ed eventuale sostituzione in caso di non attecchimento.

Adotta un albero e fai la dedica

Ogni cittadino potrà adottare un albero e fare una dedica di massimo 280 caratteri, che potrà essere visibile sul sito del Comune (se si sceglierà questa modalità). Il testo del messaggio sarà poi visibile dal Qrcode, presente sulla targhetta apposta sopra il palo tutore dell’albero.

Nella targhetta sarà riportato solo il nome della persona (vietato scrivere il cognome) a cui l’albero viene dedicato e il Qrcode contenente il messaggio di dedica che sarà visibile a tutti. Nel caso in cui l’albero venga dedicato a una persona che non c’è più, fiori o eventuali ricordi saranno rimossi dagli operatori dell’amministrazione comunale.

Questo è il sito del Comune di Firenze per donare un albero. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio sostenibilità (fino a poco tempo fa si chiamava “Sportello EcoEquo”) scrivendo una mail all’indirizzo [email protected], oppure chiamando il numero di telefono 055 587706 da lunedì a venerdì in orario 9-13, martedì e giovedì anche tra le 15 e le 17.