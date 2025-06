Elezioni regionali 2025 Toscana: quando si vota? A ottobre

- Pubblicità -

Si avvicina l’annuncio ufficiale delle date delle elezioni regionali 2025 in Toscana: i governatori in scadenza non hanno trovato un accordo sul “quando si vota” e ora Eugenio Giani tira dritto. Si andrà alle urne ad ottobre, ha confermato ai giornalisti, dopo che durante l’ultima Conferenza delle Regioni la discussione sull’election day ha portato a una fumata nera.

Il presidente toscano non ha risparmiato qualche stoccata ai suoi colleghi che premono per far slittare tutto a primavera, anche per questioni legate alla possibile deroga sul terzo mandato. “La data del voto non può essere l’opzione nel gradimento o nella convenienza del presidente o di chiunque altro”, ha scritto in una nota.

Quando si vota per le elezioni regionali in Toscana: alle urne a ottobre 2025

Dunque quando si voterà per le elezioni regionali in questo 2025? Il governatore ha detto che predisporrà tutti gli atti per preparare la scadenza elettorale con il ritorno alle urne nei weekend del 12 o 19 ottobre. Un’ipotesi che Giani caldeggiava da mesi. Al momento sembra più probabile la prima data, visto che nel secondo caso l’eventuale ballottaggio coinciderebbe con le festività di Ognissanti.

L’ennesima riunione con i “colleghi” in scadenza (Luca Zaia in Veneto, Francesco Acquaroli nelle Marche, Vincenzo De Luca in Campania, Michele Emiliano in Puglia, a cui si aggiunge Renzo Testolin in Valle d’Aosta, che è a statuto speciale) ha portato a una “franca discussione”, ha spiegato il presidente della Toscana, ma con posizioni divergenti sulle date. Dall’incontro non è uscito quindi un indirizzo comune sulla data del voto.

La posizione di Giani

“La Costituzione dice che un Consiglio regionale e un presidente devono avere un mandato di 5 anni, non di più. Quindi si votò il 20 e il 21 settembre – ha affermato Giani – ho sostenuto una posizione che mi porterà a firmare il decreto per il voto, a questo punto lo dico proprio con molta certezza e determinazione, o il 12 o il 19 di ottobre”. Se così fosse i comizi elettorali saranno indetti nella seconda metà di agosto con la presentazione delle liste a settembre, 30 giorni prima della chiamata ai seggi. Una corsa contro il tempo, nel cuore dell’estate.

Con questa mossa Giani cerca dunque di dare un’accelerazione alla partita del secondo mandato. Nonostante sul suo nome convergano più anime del campo largo, ancora la candidatura non è stata ufficializzata. Allo stesso modo il centrodestra non ha ancora sciolto il nodo sul (o sulla) possibile sfidante. In pole position c’è da mesi il coordinatore toscano di Fratelli d’Italia, e sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.