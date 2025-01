Elezioni regionali 2025 Toscana: toto-candidati, in attesa della data

- Pubblicità -

Ancora la data delle elezioni regionali 2025 in Toscana non c’è, ma intanto i vari schieramenti si stanno muovendo per definire i nomi dei candidati alla carica di presidente. Sono 6 le regioni italiane in cui si torna alle urne. Anche i cittadini di Campania, Marche, Puglia, Veneto e Valle d’Aosta saranno chiamati al voto. Da noi la sfida è di respiro nazionale visto che la Toscana è considerata un “fortino rosso”. Qui la sinistra non ha mai perso le regionali.

Quando si vota per le regionali?

Sembra probabile che per le 5 regioni a statuto ordinario, Toscana compresa, si converga per un election day che accomuni tutti i territori, con le elezioni durante l’autunno, tra settembre e ottobre 2025. Questo perché il mandato scadrà dopo l’estate, visto che nel 2020 – in piena emergenza Covid – si votò in via del tutto eccezionale durante il mese di settembre.

Sul tavolo c’è anche un’altra ipotesi: lo slittamento fino alla primavera 2026, come deciso dal Ministero dell’Interno con una circolare per i Comuni in scadenza alla fine di quest’anno. La Valle d’Aosta, essendo a statuto speciale, può invece decidere autonomamente la data delle regionali.

I possibili nomi dei candidati in Toscana alle elezioni regionali 2025

Intanto, con l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale, entrano nel vivo le manovre politiche per decidere chi correrà per la carica di governatore. Il presidente uscente, Eugenio Giani (65 anni, in quota Pd) ha annunciato di stare lavorando a un campo largo che metta insieme centrosinistra, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, per sostenere la sua candidatura. “Un’alleanza che ha già dato i suoi frutti in Emilia-Romagna e in Umbria”, ha detto in una recente intervista al quotidiano La Nazione.

Sul fronte del centrodestra, il toto-candidati indica da mesi Alessandro Tomasi come l’uomo giusto per le elezioni regionali 2025 in Toscana. 45 anni, al secondo mandato come sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, sarebbe sostenuto anche da una lista civica per drenare voti, sulla scia di quanto successo già nella sua città. Sembra quindi sulla via del tramonto la proposta di indire primarie nel centrodestra, tanto cara a Forza Italia.

Sulla candidatura di Tomasi però da qualche tempo aleggia lo spettro di Roberto Vannacci, il generale eurodeputato del Carroccio. “Io sono nella Lega, vedremo il modo per presentare la nostra formazione nel modo più efficace possibile in Toscana, dove ci saremo, saremo influenti e sicuramente determinanti”, ha detto ai giornalisti che lo pungolavano su una sua possibile candidatura alle elezioni regionali.

Nel duello sinistra-destra, spunta adesso un terzo incomodo: il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, classe 1959, anche lui al secondo mandato, che in questi giorni ha chiamato a raccolta sulla costa varie forze civiche della Toscana per costruire una candidatura alternativa in vista delle prossime elezioni regionali. L’obiettivo sarebbe quello di strizzare l’occhio ai delusi del Pd e ai moderati. Insomma i giochi sono ancora aperti.