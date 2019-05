Quando arriva l’estate 2019 e come sono le previsioni meteo per la Toscana? Negli ultimi mesi abbiamo scrutato le nuvole e ce lo siamo chiesti più volte, vista la primavera pazzerella: ebbene l’estate meteorologica inizia, come ogni anno, il primo giugno.

Secondo le analisi di lungo periodo degli esperti del Consorzio Lamma però la bella stagione riserverà ancora qualche brutta sorpresa in Toscana con un giugno che si prospetta più piovoso del solito, mentre le buone notizie riguardano le temperature: al momento sembra scongiurato l’arrivo di ondate di calore dall’Africa.

Previsioni meteo stagionali, usare con cura

Prima di scendere nei dettagli però bisogna chiarire una cosa. Le previsioni stagionali del Lamma, per l’estate come per l’inverno, sono un servizio sperimentale. Hanno quindi un’attendibilità minore rispetto al meteo che normalmente consultiamo giorno dopo giorno e sono aggiornate via via in base all’andamento climatico mondiale. Detto questo vediamo cosa dicono gli esperti.

Toscana, partenza dell’estate 2019 più piovosa: giugno

Per quanto riguarda la Toscana il mese di giugno vedrà un numero di giorni di pioggia superiore alla media. Secondo il Lamma, l’inizio dell’estate 2019 potrebbe risentire almeno nella prima parte del mese della debolezza del Ciclone d’Islanda.

Questo comporterà condizioni di instabilità piuttosto frequenti. La buona notizia è che al momento non sono previste ondate di calore durante giugno, con temperature che si manterranno intorno alla media del periodo. Guardandosi indietro una delle estati più piovose in Toscana si è registrata nel 2014.

Luglio senza il caldo afoso

Il mese più bello dell’estate 2019 in Toscana, secondo le previsioni stagionali, potrebbe essere proprio quello di luglio con un numero di giorni piovosi nella media e senza l’arrivo di caldo rovente: gli indici climatici al momento segnalano condizioni sfavorevoli alla rimonta dell’Anticiclone africano, il responsabile delle ondate di calore.

Estate 2019, meteo in Toscana: come sarà agosto?

Qualche giorno di pioggia in più rispetto alla media ci potrebbe essere ad agosto, ma anche in questo caso le temperature saranno sotto controllo senza particolari anomalie.

Per saperne di più, specificano gli esperti bisognerà aspettare il prossimo aggiornamento delle previsioni stagionali per la Toscana, che stabilirà l’effettiva forza dei Monsoni, uno dei fattori che influiscono sull’andamento dell’estate.