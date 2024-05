Europee 2024, il fac simile della scheda elettorale per la Toscana

Rosso rubino e con sopra 12 simboli: ecco come sarà la scheda per le elezioni elettorali nella circoscrizione Centro Italia

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato i pdf dei fac simile della scheda elettorale per le europee 2024, anche quello per la circoscrizione III (Centro Italia), che comprende Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Sabato 8 e domenica 9 giugno gli italiani saranno chiamati a scegliere, con il sistema proporzionale, 76 deputati del Parlamento europeo. 12 le liste ammesse nella terza circoscrizione per un totale di 180 candidati tra cui eleggere 15 eurodeputati.

Le circoscrizioni elettorali per le europee

In tutto le circoscrizioni italiane per le elezioni europee sono 5. La prima è quella dell’Italia Nord occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia), che ha una scheda di colore grigio. La seconda comprende le regioni dell’Italia Nord-est (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna): qui gli elettori riceveranno una scheda marrone. La Circoscrizione III è quella del Centro Italia e come detto copre i territori di Toscana, Lazio, Umbria e Marche: come si evince dal fac simile il colore della scheda elettorale per le europee in questo caso sarà rosso rubino.

La quarta circoscrizione è quella del Meridione (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), con una scheda arancione. Infine i cittadini delle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, che ricadono circoscrizione elettorale V – Italia insulare voteranno sulla scheda rosa.

Il fac simile della scheda elettorale per le europee 2024 per Toscana, Lazio, Umbria e Marche: pdf

Sulla scheda elettorale delle europee per la circoscrizione Italia III (Toscana, Lazio, Umbria e Marche) sono riportate 12 liste, partiti singoli e alleanze tra diverse formazioni politiche. Questo l’ordine deciso dal Ministero dell’Interno, partendo dall’alto a sinistra e proseguendo verso il basso: Libertà, Fratelli d’Italia; Forza Italia – Noi Moderati; Alleanza Verdi Sinistra; Lega Salvini Premier; Movimento 5 Stelle; Alternativa Popolare; Stati Uniti d’Europa; Democrazia Sovrana Popolare; Pace Terra Dignità; Pd; Siamo Europei – Azione.

Qui è possibile scaricare il pdf del fac simile della scheda elettorale.

Elezioni europee 2024: come si vota sulla scheda elettorale

Accanto a ogni contrassegno sono presenti tre righe. Alle europee si vota tracciando un solo segno sul simbolo del partito o della lista prescelta, inoltre è possibile esprimere al massimo tre preferenze, scrivendo di proprio pugno il nome del candidato prescelto, con la regola dell’alternanza di genere. Non si possono indicare quindi tre preferenze per candidati dello stesso sesso, ma (al massimo) due uomini e una donna oppure un due donne e un uomo, pena l’annullamento delle ultime due preferenze.

Non è possibile votare per più liste né tracciare un segno su una lista e indicare preferenze in una lista diversa (alle europee non è previsto il voto disgiunto). L’elettore potrà anche votare solo il simbolo senza esprimere alcuna preferenza. Qui tutti i candidati per le europee nella Circoscrizione Toscana, Lazio, Umbria e Marche.