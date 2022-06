Festa Fiom Firenze 2022 al Circolo del Torrino della Rondinella

Quattro serate di incontri, presentazioni di libri, dibattiti, concerti, cineforum, ospiti di livello nazionale: torna la Festa della Fiom 2022 a Firenze. Vediamo quando e dove si svolge la Festa e cosa prevede il programma.

Quando e dove si svolge la Festa della Fiom

La Festa della Fiom 2022 è in programma a Firenze da mercoledì 29 giugno a sabato 2 luglio, al Circolo del Torrino della Rondinella, in Lungarno Soderini 2. In programma ci sono quattro serate ricche di incontri in cui si approfondiranno vari temi: inclusione sociale, politiche industriali, antifascismo, transizione ecologica, guerra, filiere, lotta alle mafie. La festa prevede inoltre presentazioni di libri, dibattiti legati al lavoro, concerti e cineforum.

Tra gli ospiti attesi, Maurizio Landini e don Luigi Ciotti, che venerdì 1 luglio prenderanno parte al dibattito “A 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio”. Spazio anche al cineforum, di cui si è occupato don Andrea Bigalli di Libera, in cui saranno proposti titoli come Nomadland, Le nostre battaglie, Full Monty, Nowhere Special.

Il programma delle quattro serate

Mercoledì 29 giugno

17:30 “Esperienze di inclusione sociale e lavorativa per lavoratori disabili”

Dialogo con: Maurizio Garofano, Fiom CGIL Firenze, Prato, Pistoia; Camilla Sanquerin, Assessore alle Politiche sociali Sesto Fiorentino; Saverio Tommasi, giornalista e scrittore; Andrea Laurenzi, vicepresidente di Autismo Toscana; Maurizio Rossi, progetto in Frigo Veritas; Adele Carpitelli, progetto in Frigo Veritas

Dialogo con: Maurizio Garofano, CGIL Firenze, Prato, Pistoia; Camilla Sanquerin, Assessore alle Politiche sociali Sesto Fiorentino; Saverio Tommasi, giornalista e scrittore; Andrea Laurenzi, vicepresidente di Autismo Toscana; Maurizio Rossi, progetto in Frigo Veritas; Adele Carpitelli, progetto in Frigo Veritas 18:30 “Quali politiche industriali, quale modello di sviluppo per l’Italia del Futuro?”

Moderatrice: Chiara Valentini

Dibattito con: Luca Milani, Presidente Consiglio Comunale Firenze; Claudio Vanni, Unicoop Firenze; Alessandra Scoscini, Fiom CGIL Firenze, Prato, Pistoia

Moderatrice: Chiara Valentini Dibattito con: Luca Milani, Presidente Consiglio Comunale Firenze; Claudio Vanni, Unicoop Firenze; Alessandra Scoscini, CGIL Firenze, Prato, Pistoia 19:30 “E’ gradita la camicia nera: il fascismo non è un’opinione, è un crimine”

Moderatore: Andrea Marotta

Dibattito con: Daniele Calosi, Segretario Generale Fiom CGIL Firenze Prato Pistoia; Paolo Berizzi, giornalista e scrittore; Andrea Bigalli, referente Libera Toscana; Daniela Morozzi, attrice; Sandro Ruotolo, Senatore della Repubblica

Moderatore: Andrea Marotta Dibattito con: Daniele Calosi, Segretario Generale CGIL Firenze Prato Pistoia; Paolo Berizzi, giornalista e scrittore; Andrea Bigalli, referente Libera Toscana; Daniela Morozzi, attrice; Sandro Ruotolo, Senatore della Repubblica Cineforum: Nomadland

Concerto: La Nuova Pippolese

Giovedì 30 giugno

18:00 “Sistema territoriale: transizione ecologica, che aspetto avrà il nostro territorio?”

Moderatrice: Azzurra Giorgi

Dibattito con: Paola Galgani, Segretaria Generale CGIL Firenze; Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana; Daniele Calosi, Segretario Generale Fiom CGIL Firenze Prato Pistoia; Matteo Biffoni, Presidente ANCI Toscana

Moderatrice: Azzurra Giorgi Dibattito con: Paola Galgani, Segretaria Generale CGIL Firenze; Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana; Daniele Calosi, Segretario Generale CGIL Firenze Prato Pistoia; Matteo Biffoni, Presidente ANCI Toscana 19:30 “Guerra e Pace”

Moderatrice: Martina Toti

Dibattito con: Tomaso Montanari, Magnifico Rettore Università Stranieri Siena; Francesca Re David, Segreteria CGIL Nazionale; Simone Pieranni, giornalista

Moderatrice: Martina Toti Dibattito con: Tomaso Montanari, Magnifico Rettore Università Stranieri Siena; Francesca Re David, Segreteria CGIL Nazionale; Simone Pieranni, giornalista Cineforum: Le nostre battaglie

Concerto: Balkan Tir

Venerdì 1 luglio

18:00 “Filiere produttive, filiere agricole”

Moderatore: Leonardo Testai

Dibattito con: Massimo Braccini, Segretario Generale FIOM Toscana; Sandro Orlandini, Presidente CIA Toscana centro; Federico Gianassi, Assessore Comune Firenze; Roberto Negrini, LegaCoop

Moderatore: Leonardo Testai Dibattito con: Massimo Braccini, Segretario Generale Toscana; Sandro Orlandini, Presidente CIA Toscana centro; Federico Gianassi, Assessore Comune Firenze; Roberto Negrini, LegaCoop 19:30 “A 30 anni dalla strage di Capaci e di via D’Amelio: La mafia è una montagna di merda. legalità e lavoro”

Moderatore: Raffaele Palumbo

Dibattito con: Loredana De Petris; Senatrice della Repubblica italiana; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL Nazionale; Don Luigi Ciotti, Presidente LIBERA

Moderatore: Raffaele Palumbo Dibattito con: Loredana De Petris; Senatrice della Repubblica italiana; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL Nazionale; Don Luigi Ciotti, Presidente LIBERA Cineforum: Full Monty

Concerto: Bassamusica

Sabato 2 luglio

18:00 “Il lavoro operaio digitalizzato. Inchiesta nell’industria metalmeccanica bolognese”

Dialogo con: Michele Bulgarelli, Segretario Generale Fiom CGIL Bologna; Matteo Rinaldini, Professore Università di Modena e Reggio Emilia; Valeria Cirillo, Professoressa Università di Bari; Daniele Calosi, Segretario Generale Fiom CGIL Firenze Prato Pistoia

Dialogo con: Michele Bulgarelli, Segretario Generale CGIL Bologna; Matteo Rinaldini, Professore Università di Modena e Reggio Emilia; Valeria Cirillo, Professoressa Università di Bari; Daniele Calosi, Segretario Generale CGIL Firenze Prato Pistoia 19:30 “Il sindacalista: Claudio Sabattini. Una vita in movimento”

Moderatrice: Ilaria Ciuti

Dibattito con: Michele De Palma, Segretario Generale FIOM CGIL Nazionale; Gabriele Polo, giornalista; Gianni Rinaldini, ex Segretario Generale Fiom CGIL Nazionale; Luca Baldissara, Professore Università di Pisa

Moderatrice: Ilaria Ciuti Dibattito con: Michele De Palma, Segretario Generale CGIL Nazionale; Gabriele Polo, giornalista; Gianni Rinaldini, ex Segretario Generale CGIL Nazionale; Luca Baldissara, Professore Università di Pisa Cineforum: Nowhere special

Concerto: Lisetta Luchini

Maggiori informazioni sul sito della Fiom Cgil Firenze