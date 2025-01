A Firenze 18mila panelli benedetti per la festa di San Sebastiano

- Pubblicità -

La Misericordia di Firenze lunedì 20 gennaio 2025 celebra San Sebastiano e in occasione della festa per il patrono della Confraternita distribuirà gratuitamente circa 15 tonnellate di panelli benedetti, per un totale di 18.500 pezzi. Piccole pagnotte che rappresentano un simbolo di fede, di amore verso il prossimo e di vicinanza alla città, viene spiegato in una nota. La tradizione va avanti dal 1581, interrotta solo dall’emergenza Covid. Tra le iniziative in programma anche l’apertura gratuita alla visite del Museo della Misericordia in piazza Duomo, dalle ore 10 alle 16 del 20 gennaio.

I panelli benedetti per la festa di San Sebastiano, patrono della Misericordia di Firenze

I panelli benedetti saranno distribuiti dalle ore 7 nella storica sede della Misericordia di Firenze di piazza Duomo e proseguirà per tutto il giorno, mentre nelle sezioni Campo di Marte (viale dei Mille 32), Nord (via Faentina 324), Ponte di Mezzo (via don Corso Guicciardini, 3/b) e Oltrarno (via del Sansovino 172) avverrà dalle ore 8 alle 16. Le piccole pagnotte saranno consegnate come da tradizione anche a istituti religiosi, associazioni, residenze per anziani, ospedali, scuole e Misericordie Consorelle.

Sono oltre 200mila i servizi svolti nel 2024 dall’Arciconfraternita, dal trasporto sociale e sanitario all’assistenza alimentare, dalle visite ambulatoriali ai servizi residenziali per anziani e disabili. “Il mio più sentito ringraziamento e tutta la stima va quindi ai Fratelli e alle Sorelle che con un’incessante e silenziosa opera quotidiana rendono possibile questo piccolo grande ‘miracolo’ che da secoli si perpetra nella nostra città – commenta Bernardo Basetti Sani Vettori, Provveditore della Misericordia di Firenze – è per questo che mi piace pensare che il giorno in cui si celebra San Sebastiano, debba essere considerato un giorno di festa della città di Firenze”.

Le celebrazioni

In occasione di San Sebastiano, alle 9:30 nell’Oratorio della Misericordia in piazza Duomo sarà celebrata la Santa Messa prelatizia dall’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, alla presenza delle autorità cittadine. Al termine della funzione saranno conferite onorificenze speciali a tre Ascritti che si sono distinti nello svolgimento dei servizi di Carità. Alle 11.30 si celebrerà la messa per tutti i fiorentini.

La giornata di festa proseguirà alle ore 17.00 con il canto dei secondi Vespri, a seguire panegirico del Santo e Benedizione Eucaristica, e infine la messa, al termine della quale saranno conferite agli Ascritti le premiazioni per i servizi di Carità svolti nel 2024 (per la prima volta è stata introdotta anche la categoria dei premiati under 25). Il programma completo sul sito della Misericordia.