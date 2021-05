Inizieranno domani, 12 maggio 2021, a Firenze i lavori di messa in sicurezza e rifacimento del muro del cimitero comunale di Brozzi. I lavori subentrano poco dopo l’arrivo di un nuovo parcheggio di superficie, attrezzature ludico sportive e un impianto solare per il giardino delle Piagge e il campo di calcio di Brozzi.

Lavori di chiusura

Per effettuare l’intervento sarà chiusa via San Martino a Brozzi in direzione del cimitero. Il tratto interessato dal provvedimento è quello tra largo Madonna di Loreto e via Cardinale Ermenegildo Florit.

La nuova viabilità per i lavori a Brozzi (Firenze)

Nella strada, riporta una nota di Palazzo Vecchio, sarà istituto un senso unico verso via di Brozzi per una serie di veicoli autorizzati (mezzi di soccorso e diretti ai passi carrabili, quelli dei residenti in via di San Martino Brozzi e via di Brozzi) con la deviazione della circolazione sull’area a parcheggio di largo Madonna di Loreto e istituzione del senso unico verso via di Brozzi. Per raggiungere il cimitero si dovrà utilizzare il percorso piazza Primo Maggio-via delle Scuole-via dei Cattani-via Curzio Malaparte. I lavori andranno avanti fino al 10 luglio.