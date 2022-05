Firenze Smart: Matteo Casanovi confermato presidente

Matteo Casanovi è stato confermato presidente di Firenze Smart, la società a totale partecipazione pubblica che fornisce i servizi relativi agli impianti del Comune di Firenze, come la gestione dell’illuminazione pubblica, della rete semaforica e delle telecamere, e supporta un’ampia gamma di servizi online rivolti ai cittadini dei Comuni soci, dai pagamenti PagoPA al contact center metropolitano 055055.

Confermato il Consiglio di amministrazione uscente

In occasione dell’approvazione del bilancio annuale relativo all’anno 2021, l’assemblea dei soci di SILFI Spa – Firenze Smart, la società a totale partecipazione pubblica che vede come socio di maggioranza il Comune di Firenze, è stato riconfermato il Consiglio di Amministrazione uscente: Matteo Casanovi (Presidente), e i consiglieri Michela d’Angelo, Maria Cristina Giglioli, Simone Dal Pino e Alessandro Tarducci.

“Come Amministrazione Comunale auguriamo al Cda e al Collegio dei revisori di Firenze Smart appena riconfermati un buon lavoro per i prossimi tre anni di mandato” ha detto l’assessore alle partecipate Federico Gianassi. “In questi anni Firenze Smart ha raggiunto molti obiettivi: dopo la ripubblicizzazione dell’azienda e la fusione tra Silfi e Linea Comune, si è dato il via ad una stagione molto importante sugli investimenti per le luci a Led, che fanno tanto risparmio energetico, le telecamere, i semafori e tanto altro. Adesso tutti al lavoro per altre sfide innovative”.

Matteo Casanovi, commercialista fiorentino di 51 anni, è stato confermato presidente: “Sono felice della fiducia accordata a me e a tutto il Consiglio di Amministrazione e sarà per me un onore portare a compimento il percorso di innovazione iniziato qualche anno fa e che ha portato la Silfi Spa, oggi Firenze Smart, a essere ancora di più al servizio dei cittadini. Siamo pronti e a disposizione per i progetti che ci attendono”.

Quali servizi gestisce Firenze Smart

A settembre 2021 SILFI Spa ha cambiato logo diventando Firenze Smart, il soggetto pubblico metropolitano che si occupa di erogare ai cittadini 24 ore su 24, 7 giorni su 7, servizi “intelligenti” che seguono in tempo reale i bisogni delle persone e del territorio.

Firenze Smart fornisce i tradizionali servizi relativi agli impianti del Comune di Firenze (tra cui la gestione dell’illuminazione pubblica, della rete semaforica, delle colonnine di ricarica dei mezzi elettrici, delle telecamere, della fibra proprietaria e dei pannelli a messaggio variabile). Alla gestione di questi servizi va ad affiancarsi il supporto da parte di Firenze Smart a una ampissima gamma di servizi online rivolti ai cittadini dei Comuni soci: i pagamenti PagoPA, i sistemi informativi territoriali, il contact center metropolitano 055055, l’infomobilità, l’informazione di Florence Tv, le attività di comunicazione istituzionale, o i servizi del settore turistico-culturale come la Welcome Card e l’infrastruttura tecnologica delle biglietterie dei musei civici.