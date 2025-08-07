I Gigli a Ferragosto: aperti, ma con sciopero

- Pubblicità -

I Gigli nel giorno di Ferragosto 2025 sono aperti secondo i normali orari festivi (e con tanto di promozioni), ma i sindacati non ci stanno e proclamano lo sciopero. Il centro commerciale di Campi Bisenzio (Firenze) quest’anno ha deciso di cambiare politica: dopo un confronto con i negozi e le attività presenti all’interno della struttura è arrivato il via libera all’apertura del 15 agosto, una delle poche giornate (insieme a Pasqua, Natale e Capodanno) durante le quali finora le saracinesche restavano abbassate.

Perché i Gigli sono aperti a Ferragosto?

L’apertura nel giorno di Ferragosto, ha spiegato il direttore dei Gigli Saviola

Chesi, “è frutto di una decisione presa nel pieno rispetto della normativa vigente e del regolamento interno del Centro. Quest’ultimo, sottoscritto da tutti gli operatori come parte integrante del contratto, prevede l’apertura al pubblico del centro commerciale per la durata massima consentita dalle norme vigenti in materia”.

Dunque il 15 agosto il centro commerciale sarà aperto secondo l’orario festivo, dalle 9 alle 21 (la ristorazione fino alle 23). E per richiamare clienti sono state lanciate delle promozioni ad hoc per il giorno di Ferragosto (una gift card da 25 euro per chi spende almeno 75 euro e punti extra sulla carta fedeltà dei Gigli). Fatto che ha aumentato i malumori di chi è contrario all’apertura festiva.

Lo sciopero ai Gigli il 15 agosto

I sindacati sono sulle barricate. Filcams Cgil, UILtucs Toscana e Fisascat Cisl hanno indetto uno sciopero nel giorno di Ferragosto che riguarderà i lavoratori di tutti i negozi e le attività presenti all’interno del centro commerciale I Gigli, con lo slogan “La Festa non si vende”. Si va dagli addetti alla vendite alla ristorazione.

“Un’apertura inaccettabile – scrivono in una nota le sigle sindacali – una decisione che guarda esclusivamente al profitto e che ignora totalmente le esigenze e la dignità di chi lavora”. La mobilitazione si lega anche al licenziamento della delegata sindacale della Uiltucs nel punto vendita OVS dei Gigli, avvenuto nei giorni scorsi.

“Un licenziamento che arriva in modo improvviso e sospetto – ha denunciato il sindacato – proprio mentre la delegata stava avviando un percorso di contestazione per le aperture delle attività commerciali durante le festività, a partire da quella del prossimo Ferragosto”.