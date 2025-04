Come richiedere gli incentivi auto 2025 del Comune di Firenze

- Pubblicità -

Con l’accensione dello scudo verde, torna il bando del Comune di Firenze che prevede incentivi per la rottamazione delle auto più inquinanti: c’è tempo fino al 30 giugno 2025 per richiedere i contributi. Palazzo Vecchio ha stanziato per questa tranche 1,2 milioni di euro. Il funzionamento è lo stesso del passato: prima si prenoteranno i fondi e poi si presenteranno i documenti di acquisto della macchina per ricevere il pagamento del sostegno.

A quanto ammonta l’importo degli incentivi auto

Gli incentivi del Comune di Firenze riguardano l’acquisto di auto elettriche plug-in, ibride elettriche, gpl, metano e benzina, anche usate. Le aziende potranno godere del beneficio anche per comprare veicoli diesel Euro 6 nuovi. In tutti i casi bisognerà rottamare il vecchio mezzo. L’ammontare del sostegno varia a seconda del tipo di macchina e dell’ISEE dell’acquirente: per le fasce più basse è previsto un importo maggiore.

Ecco qualche esempio, per i privati cittadini:

Auto elettrica massimo 5.000 euro di incentivo (4.000 euro se usata)

massimo 5.000 euro di incentivo (4.000 euro se usata) Auto gpl massimo 4.000 euro (3.200 euro se usata)

massimo 4.000 euro (3.200 euro se usata) Auto benzina massimo 3.500 euro (2.800 euro se usata)

Le società e le partite IVA invece potranno ricevere un rimborso di 8.000 euro per l’acquisto di auto elettriche (6.400 euro se usata), mentre per un Euro 6 si arriva a 5.000 euro per il nuovo e 4.000 per l’usato.

Come richiedere gli incentivi auto del Comune di Firenze

Possono fare domanda del sostegno i residenti nel Comune di Firenze con un ISEE fino a 50mila euro, oltre che aziende, partite IVA ed enti del terzo settore con sede legale oppure operativa a Firenze o nei comuni limitrofi (Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa).

“Con questo bando – ha commentato l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio – diamo un contributo importante a chi vuole rottamare un mezzo inquinante e lo facciamo anche con un’attenzione particolare alle persone che hanno meno disponibilità economiche confermando sia la possibilità di acquistare auto usate sia la progressività delle cifre sulla base dell’Isee”.

Il primo passo sarà fare richiesta dal pomeriggio del 2 aprile, ed entro il 30 giugno 2025, degli incentivi auto sul sito della SAS, la società di servizi alla strada del Comune di Firenze. Poi bisognerà rendicontare la spesa e la rottamazione del vecchio veicolo entro il 31 ottobre 2025 (termine valido anche per chi ha partecipato al bando precedente).

Il bando sarà pubblicato sul sito del Comune di Firenze nella sezione dedicata a sovvenzioni contributi, sussidi e vantaggi economici.