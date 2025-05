Iniziano i lavori della tramvia su lungarno Colombo

- Pubblicità -

Dopo le prime opere per demolire alcuni spartitraffico e installare lampioni temporanei, i lavori per la linea 3 della tramvia di Firenze su lungarno Colombo da oggi, lunedì 19 maggio, entrano nel vivo: saranno divisi in più fasi, interesseranno 430 metri e secondo il cronoprogramma dureranno quasi un anno (51 settimane). Il traffico sarà deviato, ma a disposizione dei veicoli ci saranno sempre due corsie per senso di marcia, mentre resteranno accessibili i percorsi pedonali e ciclabili. Non sono previste deviazioni per i bus di linea.

Cosa prevedono i lavori della tramvia su lungarno Colombo

I cantieri seguono quelli già partiti in lungarno del Tempio. Anche in questo caso i binari del tram saranno installati al centro del lungarno, costeggiando il filare di alberi. Inoltre sarà realizzata la fermata “Ghirlandaio” subito prima del Ponte da Verrazzano, tra gli incroci con via Orcagna e via del Ghirlandaio. Durante i lavori della tramvia su lungarno Colombo saranno rinnovati tutti i sottoservizi, tra cui le tubature dell’acqua e le fogne, e saranno riqualificati i marciapiedi e la carreggiata anche con nuovi lampioni.

La prima fase, che scatta lunedì 19 maggio, durerà 2 settimane e permetterà di creare una viabilità alternativa per auto e motorini, necessaria per le tappe successive. I veicoli passeranno su due corsie per ogni senso di marcia ai due lati del cantiere. Successivamente, in circa 3 mesi, saranno rinnovati l’acquedotto e la fognatura, oltre agli altri servizi, con gli operai al lavoro nella parte della strada lato fiume. Alla fine di questi interventi, spiega una nota del Comune, il cantiere si sposterà sulle corsie lato edifici (9 settimane) e infine passerà al centro della strada per realizzare la sede tranviaria.

Il parcheggio per i residenti

Per consentire i lavori della tramvia, sono stati eliminati i posti auto su lungarno Colombo. Il Comune ricorda che i residenti possono fare richiesta per parcheggiare gratuitamente, nelle ore notturne (dalle 19 alle 8) in tre strutture interrate di Firenze Parcheggi: piazza Alberti, piazza Beccaria e Parterre. Qui tutte le informazioni sul piano “Parcheggia Facile”.