Lavori tramvia Firenze: parcheggio per residenti, via alle domande

Al via il piano per il parcheggio delle auto dei residenti, nelle zone di Firenze interessate dai lavori della tramvia: da mercoledì 19 febbraio 2025 si potrà richiedere l’accesso (gratuito) in quattro strutture interrate, per lasciare la macchina durante la notte. In tutto sono 660 i posti a disposizione, a cui nelle prossime settimane se ne aggiungeranno circa 100 in via di Villamagna. “È una dotazione di sosta davvero importante che supera il numero dei posti momentaneamente sacrificati per i cantieri – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio – senza dimenticare poi che nei prossimi mesi saranno disponibili i parcheggi scambiatori dove si potrà lasciare l’auto senza limiti di orario”.

Il parcheggio per i residenti nelle zone interessate dai lavori della tramvia di Firenze

In particolare le strutture dove i residenti potranno lasciare gratuitamente l’auto dalla sera al mattina, saranno quelle di Firenze Parcheggi al Parterre (200 posti), in piazza Alberti (100) e in piazza Beccaria (100), a cui si aggiunge il parcheggio del centro commerciale Coop.fi di Gavinana con 260 posti a disposizione, grazie a un accordo con il Comune.

Facendo richiesta, chi vive nelle aree limitrofe potrà parcheggiare la propria macchina dalle ore 19 alle 8 per quanto riguarda Firenze Parcheggi e dalle 19 alle 9 per il centro commerciale di Gavinana (con la chiusura del parcheggio dalle 23.30 alle 6.00). Fuori da questi orari, nelle strutture di Firenze Parcheggi, saranno applicate le normali tariffe per la sosta, mentre in quello di Gavinana chi “sforerà” e lascerà l’auto oltre le 9 sarà tolto dall’elenco degli autorizzati.

Per usufruire di questa possibilità i cittadini interessati potranno fare richiesta sul portale della SAS Servizi alla Strada, collegandosi alla pagina che sarà online da mercoledì 19 febbraio. Nella domanda andranno specificati la targa del veicolo e il parcheggio scelto (uno solo). Gli uffici verificheranno la residenza. Come funzionerà questo abbonamento gratuito? I residenti saranno inseriti in una lista bianca, che consentirà l’ingresso gratuito nel periodo notturno, ma non sarà riservato un posto. Nelle fasce orarie previste gli autorizzati potranno entrare fino all’esaurimento degli stalli disponibili per i residenti. Questo meccanismo, spiega il Comune, è stato deciso per evitare che si chieda l’abbonamento gratuito senza poi utilizzarlo a pieno.

Chi può fare richiesta

Ecco quali sono le zone di Firenze per cui è previsto il parcheggio notturno gratuito, aree che sono o saranno interessate dai lavori per la linea 3 della tramvia.

Parcheggio centro commerciale di Unicoop Firenze a Gavinana

260 posti con accesso da via Traversari, gratis dalle 19 alle 9

Il parcheggio è chiuso dalle 23.30 alle 6.00, orario in cui non si potrà riprendere l’auto

Per i residenti, che faranno richiesta del pass, in: lungarno Ferrucci (fino a via di Rusciano, via Giampaolo Orsini, via di Ripoli, via Fratelli Gualandi, via del Paradiso, via di Ripoli, via Cimitero del Pino, viale Europa, via Olanda, via Portogallo, via Estonia, via Lituania, via Unione Sovietica, via Carlo D’Angiò, via Federico D’Antiochia, via Datini, via Gualfredotto da Milano, via Lapo da Castiglionchio, via di Villamagna, piazza Ravenna).

Parcheggi interrati Parterre, Alberti e Beccaria

rispettivamente 200, 100 e 100 posti dalle 19 alle 8, accedendo dalla corsia di ingresso dedicata agli abbonati

Dopo le 8 saranno applicate le normali tariffe

Per i residenti, che faranno richiesta del pass, nel perimetro: viale Lavagnini, via Duca d’Aosta, via Zara, via Micheli, via Gino Capponi, via Giusti, via Alfieri, piazza D’Azeglio, via Niccolini, via della Mattonaia, via dell’Agnolo, via delle Conce, via Ghibellina, via delle Casine, lungarno della Zecca Vecchia, lungarno del Tempio, lungarno Colombo, via di Bellariva, via Lanza, via Casati, via Aretina, via di San Salvi, via Chiarugi, via di Credi, via Mannelli, via Villari, via Scipione Ammirato, via Piagentina, via Fra’ Giovanni Angelico, via Cimabue, via Giordano Bruno, piazza Oberdan, via Bovio, viale Mazzini, via Guerrazzi, via Varchi, via dei Della Robbia, via degli Artisti, via Ficino, piazza Savonarola, via Giacomini, viale Don Minzoni, via Spaventa, via Madonna della Tosse.

I nuovi parcheggi per residenti

È in corso di definizione la convenzione con Publiacqua, che permetterà la sosta notturna nel parcheggio dell’azienda in via di Villamagna (vicino al CPA). Ad aprile saranno a disposizione gli stalli nei parcheggi scambiatori di viale Europa (458 posti) e Bagno a Ripoli (374 posti). In questo caso saranno sempre a disposizione gratuitamente senza vincoli di orario. Il Comune di Firenze ha poi lanciato di recente altre facilitazioni per il parcheggio in città: la sosta a 1 euro durante la notte vicino al centro e i posti riservati ai residenti nella struttura interrata della Fortezza.