Lavori della tramvia su lungarno del Tempio, cambia la viabilità

Dalla serata di oggi, venerdì 11 aprile 2025, prendono il via i lavori della tramvia su lungarno del Tempio, con il cantiere che interesserà un tratto di 380 metri, tra viale Amendola e via Piagentina. Durante gli interventi, assicura il Comune, saranno sempre garantite due corsie in ciascun senso di marcia, anche se le recinzioni saranno via via spostate con il progredire delle opere. Gli operai partiranno dalla carreggiata lato Arno, con la riduzione dei posteggi per le auto e la chiusura anche del marciapiede e della pista ciclabile, poi passeranno dall’altra parte e infine lavoreranno al centro della strada per posare i binari e realizzare la fermata “Ghirlandaio”.

Come cambia la viabilità su lungarno del Tempio con i lavori della tramvia

Nei giorni scorsi sono partite le prime modifiche, che andranno a regime dalle ore 21 di oggi. In particolare sarà chiusa al transito la carreggiata in direzione di Ponte da Verrazzano, dall’incrocio tra viale Amendola e via Piagentina. Il traffico verrà deviato dall’altra parte del filare alberato: nella carreggiata che costeggia gli edifici verranno predisposte due corsie per senso di marcia, con l’eliminazione dei posti auto.

Saranno mantenute le direttrici da lungarno del Tempio sia verso via Campofiore sia verso Lungarno Colombo, ha fatto sapere il Comune. Sul lato Arno saranno chiusi anche il marciapiede e la pista ciclabile. Pedoni e bici potranno passare all’interno del giardino, dove è stato predisposto un percorso ad hoc.

Il primo step dei lavori durerà circa 3 mesi e mezzo, successivamente il cantiere per la linea 3 della tramvia si sposterà per un mese e mezzo dall’altra parte di lungarno del Tempio, interessando alcuni tratti della carreggiata in direzione centro città. La parte più corposa delle opere durerà circa 5 mesi e riguarderà la parte al centro del lungarno del Tempio, dove saranno messi i binari e realizzata una fermata.

Il progetto

Durante i cantieri saranno rinnovati tutti i sottoservizi, tra cui le tubature dell’acquedotto, riqualificata la viabilità, i marciapiedi e il verde, con nuovi alberi e siepi. Secondo il progetto della linea 3 della tramvia, su lungarno del Tempio i convogli passeranno al centro della carreggiata, costeggiando da un lato e dall’alto il filare alberato. La fermata “Ghirlandaio” sarà realizzata tra gli incroci con via Orcagna e via del Ghirlandaio. Per far posto ai binari scompariranno i parcheggi nella carreggiata verso Ponte da Verrazzano, mentre nella direzione opposta rimarranno solo quelli sul lato degli edifici.

“Sappiamo che con l’aumento del numero dei cantieri in città potranno aumentare i disagi – ha detto l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio – ma c’è il nostro massimo impegno per renderli sempre meno impattanti, ascoltando le richieste dei cittadini, per esempio sui parcheggi, lavorando per garantire il trasporto pubblico e confrontandoci con i commercianti e le categorie economiche”.

Il Comune ha predisposto un piano per il parcheggio notturno dei residenti nelle zone interessate dai lavori della tramvia, con 200 posti gratuiti dalle ore 19 alle 8 nelle strutture interrate di Firenze Parcheggi in piazza Alberti e piazza Beccaria, a cui si aggiungono altri 200 posti al Parterre. Dettagli nell’articolo sulla campagna “Parcheggio facile”.