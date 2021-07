Lavori per la tramvia a Firenze, tutte le modifiche del traffico

Proseguono sui viali di circonvallazione di Firenze i lavori propedeutici alla realizzazione della nuova linea della tramvia che collegherà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli, ecco tutte le novità e le modifiche del traffico. Ultime fasi per i lavori di posa della nuova conduttura dell’acquedotto sui viali, propedeutici alla realizzazione della linea variante al centro storico. Sono infatti praticamente concluse le lavorazioni sull’ultimo tratto di viale Lavagnini e nella serata di domani, venerdì 30 luglio, prenderà il via il cantiere in piazza della Libertà. Inoltre dalla sera di lunedì 2 agosto si aggiungeranno i due interventi propedeutici ai collegamenti delle tubazioni su viale Strozzi e viale Matteotti.

Lavori alla tramvia di Firenze, ecco come cambia il traffico

Da domani sera è in programma il cambio di viabilità necessario per l’esecuzione dei lavori. Il cantiere si svilupperà nelle corsie più vicine agli edifici mentre sarà utilizzata l’area al momento chiusa per il transito che sarà mantenuto sia verso viale Lavagnini sia verso viale Matteotti. Durante questa fase sarà interessata anche l’area dell’intersezione con via del Ponte Rosso: come già avvenuto per via Poliziano, anche in questo caso i lavori, che dovrebbero durare tre giorni, saranno effettuati in modo da garantire sempre il transito. La durata prevista dei lavori è di tre settimane, anche se il tempo potrebbe allungarsi in caso di ritrovamenti archeologici. Dal 2 agosto poi inizieranno le lavorazioni propedeutiche ai collegamenti tra la vecchia e la nuova conduttura. Si tratta di due cantieri collocati alle due estremità della stessa, ovvero in viale Strozzi (area adiacente a viale Lavagnini) e viale Matteotti (tratto dopo incrocio con via La Marmora verso piazzale Donatello).

Traffico e tramvia, la mappa dei lavori

Per viale Matteotti i lavori sono divisi in due fasi di quattro giorni ciascuna. Nella prima fase, dalle 21 di lunedì 2 agosto, il cantiere interesserà la direttrice verso piazzale Donatello e per la circolazione del traffico resteranno due corsie per senso di marcia. Dalle 21 del 6 agosto alle 10 dell’11 agosto l’area di cantiere si allargherà a centro strada e resterà una corsia per senso di marcia; per agevolare il flusso sulla direttrice verso Libertà nel tratto successivo all’incrocio con via Fra’ Bartolommeo saranno a disposizione tre corsie in ingresso alla piazza. Nel frattempo le linee T1 e T2 della tramvia continuano a viaggiare regolarmente e dall’inizio del mese di luglio, il venerdì e il sabato, il servizio è disposizione degli utenti fino alle 2 di notte.