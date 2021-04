Sono ripresi a Firenze gli appuntamenti con gli studenti delle scuole superiori fiorentine nell’ambito del progetto ‘Le chiavi della città’, con i rappresentanti delle istituzioni per confrontarsi su come funziona l’amministrazione comunale e per raccogliere idee e proposte sui bisogni delle nuove generazioni.

Le chiavi della città: gli studenti incontrano il consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha incontrato gli studenti della quinta classe della scuola Sassetti Peruzzi. A questo incontro Milani è stato accompagnato dal consigliere Letizia Perini (Pd).

Le parole del presidente del Consiglio comunale Luca Milani

“Abbiamo ripreso un percorso – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – insieme alle scuole medie superiori sul valore e la storia della Repubblica. Prima ospitavamo i ragazzi direttamente nel Salone dei Duecento, in questa fase di pandemia, siamo noi consiglieri a spostarci. Simuliamo un vero e proprio Consiglio comunale e gli atti proposti dagli studenti verranno poi esaminati dal Consiglio e saranno scelti quelli più meritevoli. La serie di incontri nelle scuole terminerà il 2 giugno”.

Il progetto

Gli studenti saranno ospitati nella Sala del Consiglio Comunale in Palazzo Vecchio e potranno sedersi sugli scranni dei Consiglieri da dove seguiranno l’incontro che sarà tenuto da Assessori o Consiglieri che si svolgerà con la seguente metodologia: