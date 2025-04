Magical Philosophy Tour: un evento musicale in ricordo del professor Becciolini

- Pubblicità -

Musica e filosofia si incontrano per educare al futuro: mercoledì 30 aprile 2025, il Combo Social Club di Firenze ospiterà la terza edizione del “Magical Philosophy Tour“, un evento che unisce musica, pensiero e beneficenza, in memoria del professore di filosofia Alessandro Becciolini.

Cos’è il Magical Philosophy Tour

Gli ex studenti del Liceo Scientifico Sportivo Dante Alighieri e dell’Istituto Giovanni Duprè, dove il docente ha insegnato e ha ricoperto poi il ruolo di preside, hanno deciso di rendergli omaggio ancora una volta attraverso una serata di musica dal vivo, cultura e solidarietà.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Giulia Cecchettin, grazie al supporto dell’ONLUS Cambiamente. La scelta dell’ente benefico rispecchia la missione dell’evento: sostenere progetti che promuovano il ritorno alla vita sociale e il supporto ai più vulnerabili.

Un concerto tra filosofia, pop e sonorità alternative

Sul palco si alterneranno quattro progetti musicali. Ad aprire la serata sarà N.A.M.I, solista (chitarra e voce), formatasi in accademia e autrice di diversi singoli. Seguiranno i Cozy Blake, trio composto da chitarra, basso e batteria, guidato da un frontman, figlio d’arte, che vanta collaborazioni internazionali con artisti come Slinky Vagabond.

Sarà poi il turno dei Johnny Blackbird & Millers, nati come cover band 18 anni fa e ora attivi con un repertorio originale che fonde post-grunge e stoner rock. Nei loro testi si ritrovano tematiche filosofiche e sociali, frutto della sensibilità dei membri fondatori, entrambi psicologi. A chiudere la serata sarà il live set di Guido Gioioso, che unirà tradizione musicale del sud Italia e sperimentazioni elettroniche.

Una serata di cultura e solidarietà

Il “Magical Philosophy Tour” non si configura solo come un tributo, ma come un invito a riflettere sul valore della cultura, della musica e della filosofia come strumenti di crescita personale e sociale. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 22:00, con inizio del concerto alle 22:30. Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro.