Il 21 ottobre la manifestazione per la pace a Firenze

- Pubblicità -

Una manifestazione per la pace a Firenze. È il 21 ottobre il giorno in cui i cittadini si ritroveranno in città con un solo scopo: “Fermate la guerra, negoziate subito. L’Onu convochi una Conferenza Internazionale di Pace”. L’iniziativa è nazionale (a Roma ci sarà una manifestazione il 5 novembre) e Firenze aderisce: a promuoverla la coalizione Europe for Peace, formata dalle principali reti per la pace in Italia con l’adesione di centinaia di organizzazioni. Se a luglio era avvenuto un evento del genere, con 60 città coinvolte (e anche a marzo), adesso si replica e se possibile con numeri ancora più alti.

La manifestazione per la pace a Firenze: le richieste

La manifestazione per la pace a Firenze ha richieste ben precise, che sono molto chiare: il movimento pacifista si era fatto sentire nel momento dello scoppio della guerra in Ucraina e lo fa anche adesso sensibilizzando le persone sulla necessità di fermare il conflitto. Come sottolineato anche dal comitato fiorentino mobilitazione pace e disarmo “la guerra è sempre un orrore che gli uomini e le donne di buona volontà devono provare a fermare il prima possibile”.

Chiederemo che si creino immediatamente le condizioni per una tregua un immediato cessate il fuoco senza che questo faccia venir meno la condanna dell’aggressore russo”.

Il ruolo della Cgil

- Pubblicità -

Anche la Cgil non ha fatto mancare il suo appoggio alla manifestazione, sottolineando poi che si promuove la manifestazione nazionale per la pace in programma il 5 novembre a Roma: ““La sofferenza della popolazione e le vittime civili aumentano di giorno in giorno, la minaccia nucleare è sempre più concreta. È tempo – ha affermato il leader della Cgil Maurizio Landini – che chi detiene il potere comprenda che le guerre sono insostenibili dal punto di vista sociale, umano e climatico: è messa a repentaglio l’esistenza stessa del Pianeta”.

La manifestazione a Firenze il 21 ottobre 2022: il percorso del corteo e l’orario

Per quanto riguarda la manifestazione per la pace a Firenze del 21 ottobre il tragitto è questo: la partenza del corteo è prevista da piazza Sant’Ambrogio dalle 18, la conclusione in piazza dei Ciompi passando per le strade del rione. Si passerà da via dell’Oriuolo, via del Proconsolo, borgo Albizi fino ad arrivare in piazza dei Ciompi. “Le guerre sono insostenibili dal punto di vista sociale, umano e climatico”, si sottolinea dal comitato fiorentino mobilitazione rete pace e disarmo. In città si spera di replicare i numeri della manifestazione del 12 marzo.