Manifestazione per la pace in Ucraina: Firenze capofila il 12 marzo 2022

Sabato 12 marzo 2022 Firenze sarà protagonista della grande manifestazione per la pace, che si svolgerà in tutte le principali città europee per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e la fine della guerra. Sono oltre 100 le città che hanno già aderito all’appello lanciato dal primo cittadino Dario Nardella durante l’ultimo incontro a Marsiglia l’associazione dei sindaci europei Eurocities. Il capoluogo toscano si propone così come capofila di questa mobilitazione che vedrà unite, in un unico abbraccio virtuale, le principali comunità del Vecchio continente.

Manifestazione per la pace a Firenze, appuntamento nel pomeriggio del 12 marzo 2022

Per ora è stato deciso il giorno, sabato 12 marzo 2022, resta da individuare la piazza del centro di Firenze che ospiterà la manifestazione per la pace in Ucraina: probabilmente l’evento si svolgerà davanti alla basilica di Santa Croce, nel primo pomeriggio. Nardella invita tutti i cittadini a partecipare, accanto a tutte le forze politiche locali e nazionali, al mondo del lavoro, ai sindaci e alle associazioni per dare un messaggio forte contro la guerra.

“Inviteremo anche le comunità ucraine – ha spiegato il sindaco che è anche presidente di Eurocities -, ma ci rivolgeremo anche alle comunità russe perché non siamo di fronte alla guerra di un popolo contro un altro popolo, ma siamo di fronte alla guerra scatenata irresponsabilmente da un governo e da Putin contro un popolo”.

Le adesioni alla manifestazione

Dopo la manifestazione in piazza della Signoria di due settimane fa, al termine del Forum dei sindaci del Mediterraneo, a questa mobilitazione per la pace di cui è capofila Firenze hanno già aderito città come Parigi, Zagabria, Braga, Marsiglia, Rotterdam e Cluj Napoca oltre a municipi italiani (Milano, Roma, Napoli e Bologna, per fare alcuni nomi). Nel capoluogo toscano ci sarà anche il segretario del Pd Enrico Letta.

Intanto proseguono le raccolte fondi in favore del popolo ucraino, come quelle promosse dal Comune di Firenze e dalla Croce Rossa e il conto corrente aperto dalla Regione Toscana per ricevere donazioni. Sempre da Firenze di recente sono partiti anche gli aiuti umanitari donati dai cittadini grazie all’iniziativa dell’associazione Colors for peace e della Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia.