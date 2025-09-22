Manifestazione pro-Palestina a Firenze: 22 settembre di cortei e flash mob

- Pubblicità -

Lavoratori e studenti scendono in piazza oggi, lunedì 22 settembre, anche a Firenze in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base per Gaza e la Palestina: la manifestazione principale è partita dal casello di Calenzano dell’A1, bloccando il traffico in entrata e in uscita. Al mattino corteo degli studenti superiori in centro a Firenze, nel pomeriggio è indetto quello degli universitari, mentre in serata si svolgerà un flash mob alle Piagge. Lo sciopero riguarda tutti i settori, anche i trasporti, ma a Firenze non interessa bus e tramvia che viaggiano regolarmente.

Il blocco del casello di Calenzano e la manifestazione per Gaza e Palestina a Firenze

USB, CUB e SGB hanno dato appuntamento a lavoratori, docenti, studenti e cittadini alle ore 9.00 al casello di Calenzano sull’A1, con lo slogan “Blocchiamo tutto”. La circolazione in entrata e in uscita dall’autostrada è stata fermata, con ripercussioni sul traffico. Il corteo è diretto verso Campi Bisenzio e Capalle per sfilare davanti alla sede della Leonardo, toccare l’ex Gkn e concludersi all’interno del parcheggio davanti alla piscina comunale di Calenzano.

- Pubblicità -

Intanto, nel centro di Firenze, sempre durante il mattino di oggi, 22 settembre, si è svolta una manifestazione pro-Palestina organizzata dagli studenti del liceo Machiavelli-Capponi dalla scuola di piazza Frescobaldi fino al consolato statunitense in lungarno Vespucci.

Le manifestazioni nel pomeriggio a Firenze

A mobilitarsi per Gaza e la Palestina, in occasione dello sciopero generale del 22 settembre, sono anche gli studenti universitari che per il pomeriggio hanno organizzato una “passeggiata rumorosa” per le vie del centro. Il corteo partirà alle 15.30 da via Laura per toccare i vati plessi didattici del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura,

Letterature e Psicologia e arrivare alle 17 in piazza Brunelleschi, dove è prevista un’assemblea per “parlare dei prossimi passi e azioni per ampliare il boicottaggio e supportare la Palestina”, dicono i movimenti studenteschi.

- Pubblicità -

L’ultima iniziativa di questa lunga giornata è il 12esimo urlo per Gaza lanciato alle Piagge, in piazza Alpi-Hrovatin, dal Collettivo di Fabbrica dei lavoratori dell’ex Gkn di Campi Bisenzio. Appuntamento alle 20.30.