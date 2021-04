Meteo Firenze: oggi pomeriggio (27 aprile) pioggia, domani variabile

Chi vorrà uscire, dovrà tenere a portata di mano un ombrello, oggi pomeriggio (27 aprile) a Firenze: le previsioni meteo del Consorzio LaMMa segnalano infatti probabile pioggia nelle ore pomeridiane e in serata nel capoluogo toscano. Secondo gli esperti, anche nella giornata di domani (mercoledì 28 aprile) il tempo sarà variabile. Il tempo non migliorerà nemmeno giovedì (29 aprile) quando la pioggia potrebbe tornare nuovamente a cadere.

Il meteo di oggi (27 aprile) a Firenze: probabile pioggia nel pomeriggio e la sera

Secondo gli esperti meteo dei LaMMa, in questi giorni il meteo sarà caratterizzato in Toscana e a Firenze da una grande variabilità. Nel pomeriggio-sera di oggi (27 aprile) in Toscana sono segnalate piogge un po’ ovunque. A Firenze per oggi pomeriggio le previsioni segnalano nelle ore pomeridiane probabili piogge deboli , che in serata potranno diventare moderate – forti, come già anticipato nelle previsioni di ieri. La temperatura massima stimata per oggi a Firenze è di 18 gradi, quindi in diminuzione rispetto a ieri.

Le previsioni per domani (mercoledì 28 aprile) e giovedì (29 aprile)

Anche la giornata di domani (mercoledì 28 aprile) sarà all’insegna della variabilità, con possibili deboli piogge alternate a schiarite segnalate a Firenze nella prima parte della mattinata. Secondo le previsioni nel capoluogo toscano il cielo si manterrà nuvoloso anche nel pomeriggio di domani. Nella giornata di giovedì (29 aprile) secondo quanto segnalato dal LaMMa saranno possibili ancora deboli piogge alternate a schiarite, che nelle ore centrali della giornata potrebbero dar luogo anche a qualche temporale. Le temperature massime resteranno attorno ai 18-19 gradi.