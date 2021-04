Il meteo a Firenze oggi e domani (26-27 aprile): in serata torna la pioggia

Dopo un weekend all’insegna del bel tempo, il meteo di oggi (26 aprile) a Firenze vede un leggero peggioramento che, secondo le previsioni diffuse stamattina dal Consorzio LaMMa, si farà più consistente nella giornata di domani (27 aprile). Anche le temperature massime torneranno a calare, dopo il rialzo che ha contraddistinto il fine settimana appena concluso.

Il meteo di oggi pomeriggio (26 aprile) a Firenze: dopo un weekend di bel tempo tornano le nuvole

Dopo aver trascorso un weekend soleggiato, secondo le previsioni meteo gli esperti del LaMMa, la giornata di oggi vede un peggioramento del tempo. A Firenze oggi pomeriggio (26 aprile) il cielo sarà nuvoloso e a partire dalla tarda serata odierna potrebbe arrivare anche qualche debole pioggia. Anche le temperature massime vedranno una diminuzione, seppur contenuta, rispetto a ieri (per la Toscana le massime sono stimate sui 20-23 gradi in pianura, per Firenze 23°).

Le previsioni meteo per domani (27 aprile) in Toscana e a Firenze

Il peggioramento già cominciato nella giornata di oggi (26 aprile) si farà invece più consistente domani (27 aprile). Secondo le previsioni meteo del LaMMa domani in Toscana il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni più consistenti soprattutto sulle province settentrionali. Nella mattinata di domani (27 aprile) a Firenze il cielo sarà coperto, mentre a partire dalle ore centrali e per tutto il pomeriggio saranno probabili deboli piogge. Nella tarda serata di domani, le piogge potranno farsi moderate-forti. Mentre le temperature minime sono segnalate in aumento, per le temperature massime si preannuncia invece una ulteriore diminuzione (per Firenze la massima stimata per domani torna a essere 19 gradi).