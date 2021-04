Il meteo a Firenze (24-25 aprile): weekend con il sole

Si annuncia un weekend con il sole per sabato e domenica (24-25 aprile) a Firenze, secondo le previsioni meteo del Consorzio LaMMa. Se lo scorso weekend (17-18 aprile) era stato con le nuvole, il fine settimana in arrivo si caratterizzerà invece per il bel tempo. Anche le temperature massime saranno in aumento, con valori in linea o leggermente superiori alle medie del periodo. Da lunedì (26 aprile) però, gli esperti del LaMMa ipotizzano una nuova diminuzione delle temperature massime.

Il meteo di domani (sabato 24 aprile) a Firenze

Stando alle previsioni meteo, il weekend (24-25 aprile) a Firenze inizierà domani (sabato 24 aprile) con una giornata all’insegna del sole, così come un po’ in tutta la regione. Le temperature massime sono stimate in lieve aumento e potranno raggiungere valori attorno a 23 gradi nelle pianure interne (Firenze 23°). Per le massime, si tratta di valori, secondo gli esperti del LaMMA, in media o leggermente superiori per il periodo.

Le previsioni meteo per domenica (25 aprile)

Anche per domenica (25 aprile) le previsioni meteo segnalano per Firenze cielo sereno o poco nuvoloso, ache se con possibili velature in transito. Il cielo tornerà invece a rannuvolarsi nelle ore serali. Domenica le temperature massime resteranno più o meno stazionarie rispetto al giorno precedente (Firenze sempre 23°). Secondo gli esperti del LaMMa però, già da lunedì (26 aprile) le temperature massime saranno di nuovo in diminuzione e martedì (27 aprile) in deciso calo.