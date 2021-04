Meteo Firenze 17-18 aprile: weekend fresco e con nuvole, le previsioni

Il weekend di sabato 17 e domenica 18 aprile in Toscana e a Firenze si preannuncia caratterizzato da un cielo ancora (almeno parzialmente) nuvoloso, come nei giorni scorsi: per un cielo sgombro da nuvole insomma bisognerà attendere ancora stando al LaMMA, il Consorzio tra Regione Toscana e CNR che fornisce le previsioni meteo per la Toscana. Secondo gli esperti, inoltre, anche nei prossimi giorni le temperature saranno destinate a rimanere inferiori alle medie del periodo.

Il meteo del weekend a Firenze: sabato 17 aprile e domenica 18 aprile

Per domani sabato 17 aprile le previsioni diffuse dal Consorzio LaMMA segnalano in Toscana cieli poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento sulle zone più orientali e meridionali della regione. Torneranno a salire le temperature minime, mentre le massime saranno stazionarie (per Firenze i valori sono stimati in 6°-16°).

Si annuncia invece più variabile, secondo le previsioni, il meteo di domenica 18 aprile. Se la mattina il cielo sarà parzialmente nuvoloso, le nubi aumenteranno soprattutto nel pomeriggio e qua e là si potrebbe verificare qualche rovescio, più probabile in Appennino (dove ci potrebbe essere anche qualche debole nevicata oltre 1200-1300 metri di quota) e sulle zone occidentali. Le temperature torneranno a scendere leggermente, con possibili gelate nei fondovalle più interni, mentre le massime saranno massime stazionarie o in lieve calo (a Firenze per domenica 18 aprile i valori stimati sono 4°-16°).

Meteo Toscana: le tendenze per la prossima settimana