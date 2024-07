A Firenze fino a 400 euro di multa per il gioco delle tre carte

- Pubblicità -

Per i truffatori che nel centro di Firenze raggirano ignari turisti con il gioco delle tre carte (o delle tre campanelle) la multa si fa più salata e sale a 400 euro. È quanto prevede un’ordinanza firmata dalla sindaca Sara Funaro dopo le numerose segnalazioni della presenza di gruppi che con questo trucco spillano soldi al malcapitato di turno. La polizia municipale potrà sanzionare gli organizzatori ma anche i collaboratori, come i pali che avvisano della presenza delle forze dell’ordine o i “figuranti” che fingendosi giocatori incitano le vittime a puntare.

Come funziona la truffa delle tre campanelle

Il funzionamento del gioco tre carte ormai è ben collaudato e a cascarci sono soprattutto gli stranieri che arrivano in città: ci sono tre campanelle sotto cui viene messa una pallina, chi indovina dov’è vince. Peccato che la pallina scompare quando è stato incastrato qualche ignaro turista. I falsi giocatori, anche con un po’ di baccano, prima si fanno notare, puntano e fanno sembrare semplicissimo conquistare il premio.

Quando la vittima, uno dei tanti visitatori che passano lungo le strade del centro di Firenze, viene convinta a puntare (si va da 50 euro in su) la prima volta porta a casa il bottino, ma poi inizia a perdere, perché la pallina rimane nascosta nelle mani di chi conduce il gioco delle tre carte. La presenza di questi gruppi è stata segnalata nei luoghi con il maggior passaggio di persone: dalla zona di San Lorenzo, dove i residenti hanno anche affisso manifesti per mettere in guardia da questo trucco, a piazza Duomo.

L’ordinanza del Comune di Firenze contro il gioco delle tre carte

La nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro vieta su tutto il territorio comunale il gioco delle tre carte o altri giochi di strada simili sul suolo pubblico o in luoghi soggetti al passaggio pubblico. Il provvedimento “innalza fortemente la sanzione pecuniaria rispetto a quanto previsto nel regolamento di Polizia urbana, estendendo il divieto a tutti coloro che prendono parte non in buona fede a tali attività e non solo a chi le organizza”, ha spiegato la prima cittadina.

Dall’inizio dell’anno sono 77 le multe per il gioco delle tre carte, pratica già messa al bando dal regolamento di polizia municipale. “Grazie a questa ordinanza il contrasto al fenomeno sarà più agevole perché aumentano le sanzioni e i soggetti che possono essere sanzionati” – ha detto l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio. In arrivo anche una campagna di sensibilizzazione a cura della Prefettura di Firenze che sarà rilanciata dal Comune.