Natale, via libera agli spostamenti tra piccoli comuni

Non sarà un “liberi tutti”, ma alcune deroghe saranno certamente introdotte. Alcuni spostamenti tra comuni saranno consentiti nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio: l’ipotesi è quella di limitare la circolazione ai piccoli comuni o all’interno delle province.

Più volte invitato a rivedere le restrizioni introdotte dal Dpcm 3 dicembre per le tre giornate festive, il governo ha deciso oggi di allentare le maglie. Per Natale alcuni spostamenti tra Comuni, specialmente tra quelli piccoli, saranno consentiti. Resta da capire quali, di preciso. Per questo è atteso già nelle prossime ore, come anticipa il Corriere della Sera, un provvedimento dell’esecutivo per fare chiarezza.

Spostamenti sì, ma tra piccoli comuni: le regole per il Natale

A chiedere una modifica dei divieti rafforzati previsti per i tre giorni festivi erano stati in primis l’opposizione e molti sindaci, ma l’ipotesi era appoggiata anche da alcuni esponenti della maggioranza parlamentare. Tra i sostenitori della possibilità di consentire gli spostamenti anche a Natale si sono aggiunti poi anche alcuni esponenti del governo stesso, come il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

In attesa del provvedimento

Ora tutto sta nell’interpretazione del governo. Se gli spostamenti saranno consentiti, il punto è capire cosa si intende per piccoli comuni, o se invece verrà adottato un approccio diverso, come quello di mantenere la circolazione libera all’interno dei confini delle province. Non sono invece previsti allentamenti per quanto riguarda il coprifuoco dalle ore 22 alle 6.