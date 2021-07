Ordine degli Architetti, Pier Matteo Fagnoni riconfermato presidente

Libero professionista, 55 anni: Pier Matteo Fagnoni è stato riconfermato presidente dell’Ordine degli Architetti di Firenze. Ad affiancarlo saranno la vicepresidente Michela Fiaschi, il segretario Simone Marzola e la tesoriera Carla Citernesi.

La loro elezione è arrivata al termine di un percorso iniziato con le votazioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Architetti per il quadriennio 2021/2025, che ha portato alla conferma di due consiglieri già presenti nel precedente mandato (Giorgio Cerrai e Duilio Senesi) e all’elezione di nove “new entry”: Isabella Bacci, Laura Bati, Andrea Crociani, Lapo Galluzzi, Lucia Lunghi, Stefania Marini, Camilla Perrone, Luca Scollo e Virginia Viti.

Fagnoni: “Siamo animati da un forte entusiasmo”

La parola entusiasmo è alla base del lavoro dell’Ordine degli Architetti. Fagnoni ha sottolineato che è stato scelto un consiglio nel quale saranno presenti 8 colleghi su 15 consiglieri, “un importante valore aggiunto per il lavoro che ci aspetta nei prossimi quattro anni. Siamo animati da un forte entusiasmo con spirito di rinnovamento”.

Gli obiettivi del nuovo consiglio dell’Ordine degli Architetti

Tra gli obiettivi fissati dal nuovo Consiglio, ha aggiunto Fagnoni, prendersi cura del rapporto con la città attraverso il rafforzamento della presenza sul territorio in tutta la provincia di Firenze ma anche favorire lo sviluppo del lavoro, in particolare per i giovani che si affacciano alla professione. E poi attivare tutte le risorse affinché la cultura architettonica possa arricchire qualsiasi percorso di programmazione e progettazione dell’ambiente fiorentino.