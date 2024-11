Palestre scolastiche, Firenze investe 700mila euro

- Pubblicità -

Il Comune di Firenze investe in strutture sportive scolastiche con un piano di intervento da 700mila euro per migliorare e ampliare le palestre di alcune scuole cittadine. La giunta ha approvato tre delibere proposte dall’assessora allo sport Letizia Perini, destinando risorse in particolare agli impianti delle scuole Barsanti e Pirandello, entrambe situate nel Quartiere 4.

Nuova palestra alla Barsanti con spogliatoi e servizi

Tra gli interventi previsti nelle palestre scolastiche di Firenze, c’è quello in programma per la scuola Barsanti, nel quartiere 4, è stato stanziato un fondo di 300mila euro per costruire una palazzina destinata agli spogliatoi e completare l’impianto sportivo. Questo nuovo edificio ospiterà due spogliatoi per gli atleti e due per gli arbitri, di cui uno sarà utilizzato anche come infermeria, oltre a un vano tecnico e servizi igienici per il pubblico. L’accesso all’impianto sportivo sarà organizzato per garantire la sicurezza di atleti e spettatori, con ingressi separati tra il parcheggio di via Lunga e il cortile interno della scuola. Inoltre, l’area del nuovo impianto sarà recintata per mantenere una separazione con il cortile scolastico e la strada.

Ristrutturazione degli spogliatoi alla Pirandello e abbattimento delle barriere architettoniche

La scuola Pirandello, sempre nel quartiere 4, beneficerà invece di un investimento per le palestre scolastiche di Firenze di 200mila euro per la demolizione e ricostruzione degli spogliatoi. Il nuovo blocco in muratura comprenderà spazi per gli atleti dotati di docce e servizi igienici, due spogliatoi per gli arbitri con servizi annessi, un magazzino e un locale tecnico. Inoltre, verrà installato un servo scala elettrico per agevolare l’accesso alle persone con difficoltà motorie, garantendo un utilizzo più inclusivo delle strutture sportive.

Interventi antincendio in altre palestre cittadine

Oltre agli interventi specifici per la Barsanti e la Pirandello, sono stati stanziati ulteriori 200mila euro per lavori di adeguamento antincendio in altre palestre scolastiche della città. Questi miglioramenti fanno parte dell’impegno del Comune di Firenze nel garantire la sicurezza e la qualità degli impianti sportivi per studenti e atleti.

“L’amministrazione comunale è fortemente impegnata nel miglioramento degli impianti sportivi – ha dichiarato l’assessora Perini – Vogliamo garantire a studenti e atleti delle società sportive del territorio strutture più belle e accoglienti, a servizio della crescita dei giovani e della comunità.”