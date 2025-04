Mostre di fiori, mercati, eventi a Firenze nel weekend (5-6 aprile)

- Pubblicità -

Se si è in cerca di eventi per il fine settimana del 5 e 6 aprile 2025 a Firenze e dintorni, questo è il posto giusto, tra mostre di fiori, mercatini, sagre e feste. In città, l’Ippodromo del Visarno ospiterà “Fiorenza – Alla corte dei Medici”, un affascinante viaggio nel Rinascimento con giochi, danze, rievocazioni storiche e laboratori. Gli appassionati di giardinaggio non potranno perdere il Firenze Flower Show al Giardino Corsini, mentre gli amanti dell’artigianato saranno coinvolti nelle attività delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte. E ancora musei gratuiti, musica dal vivo e tanto altro.

Al Visarno “Fiorenza alla corte dei Medici”

Sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 11:00 alle 22:00, l’Ippodromo del Visarno di Firenze ospiterà Fiorenza – Alla corte dei Medici, un evento di living history che trasporterà i visitatori nel cuore del Rinascimento fiorentino. Nel parco delle Cascine, voluto da Cosimo I de’ Medici, prenderà vita un grande villaggio rinascimentale, dove sarà possibile riscoprire riti, danze, costumi, tecniche militari, arti e sapori tipici dell’epoca.

Durante le due giornate, compagnie, esperti e appassionati guideranno i partecipanti alla scoperta di usi e costumi rinascimentali, con attività come giochi a cavallo, sbandieratori, rievocazioni storiche, mercati e laboratori. Biglietto giornaliero 5 euro (abbonamento due giorni 7 euro, su TicketOne), ingresso gratuito fino a 12 anni.

Firenze Flower Show: mostra di fiori al Giardino Corsini

Tra gli eventi da mettere in agenda a Firenze per questo fine settimana c’è anche il Firenze Flower Show, la mostra mercato di piante rare e inconsuete, che tornerà il 5 e 6 aprile 2025 (ore 09:00-20:00) nel suggestivo Giardino Corsini, in via della Scala 115. L’evento primaverile accoglierà i migliori espositori a livello nazionale, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare il mondo del florovivaismo e del giardinaggio di qualità.

Oltre alla vasta selezione di piante, saranno proposte numerose attività collaterali tra cui corsi di giardinaggio, dimostrazioni creative e laboratori didattici, pensati per coinvolgere sia gli adulti che i bambini. Biglietti: 12 euro il giornaliero, 10 euro il ridotto, 20 euro l’abbonamento per due giorni. I ticket possono essere acquistati direttamente il giorno della manifestazione oppure online.

Giornate Europee dei Mestieri d’Arte: laboratori e visite in bottega

Si concludono questo weekend le iniziative delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte (GEMA), manifestazione che vuole far conoscere al grande pubblico i mestieri artigiani. Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze, promuove una serie di visite nelle botteghe con dimostrazioni dal vivo. In più, sabato 5 aprile, il Vecchio Conventino in Oltrarno (in Via Giano della Bella 20) sarà il cuore pulsante dei laboratori gratuiti condotti da maestri artigiani e destinati a ragazzi dai 16 anni in su. Informazioni su www.artex.firenze.it.

Musei gratis domenica anche a Firenze

Il 6 aprile 2025 torna l’appuntamento con la “Domenica al Museo”, che offre l’ingresso gratuito nei musei statali. In questa giornata, sarà possibile visitare a costo zero alcune delle principali istituzioni culturali di Firenze, come gli Uffizi, il Bargello, la Galleria dell’Accademia e le Cappelle Medicee. Tuttavia, poiché non è possibile prenotare l’ingresso, i visitatori dovranno mettersi in coda e armarsi di pazienza. Inoltre, i residenti a Firenze e in provincia hanno un’opportunità in più con la “Domenica metropolitana”: per loro, i musei civici saranno gratuiti e sarà possibile partecipare a visite guidate e attività speciali per famiglie. Qui l’elenco dei musei gratis domenica 6 aprile.

Eventi del fine settimana a Firenze: Creative Mani Factory (5-6 aprile)

Dal 5 al 6 aprile 2025, la Manifattura Tabacchi di Firenze ospita Creative MANI-Factory, il mercatino artigianale dedicato alla creatività emergente. L’evento, organizzato da Heyart in collaborazione con Manifattura Tabacchi, è un appuntamento imperdibile per chi ama il design indipendente e il fatto a mano. Oltre al mercatino, l’evento propone un weekend di creatività sostenibile con laboratori interattivi, tra cui attività per bambini e per trasformare capi dismessi in pezzi unici. Ci sarà anche spazio per l’illustrazione con mostre e sessioni di ritratto dal vivo. Programma completo sul sito della Manifattura Tabacchi. Per iscriversi, contattare [email protected].

Fiere quaresimali alle Cascine

I fiorentini amano le Fiere quaresimali delle Cascine, una serie di appuntamenti che ogni anno richiamano molti visitatori. La data da segnare sul calendario è domenica 6 aprile, dalle ore 09 alle 19: il parco delle Cascine si trasformerà in un grande mercato. Con oltre 200 stand di ambulanti che si estendono su un chilometro e mezzo di “passeggiata dello shopping”, questo luogo è diventato una meta imperdibile per chi cerca prodotti artigianali, tipici e curiosità. L’organizzazione degli eventi è affidata a Confcommercio e Confesercenti. Qui il calendario delle fiere quaresimali.

Florence Vintage Market a Palazzo Corsini

Da venerdì 4 a domenica 6 aprile 2025, torna a Palazzo Corsini sul Lungarno il Florence Vintage Market, giunto alla sua 11ª edizione. Questo mercato di abiti e accessori vintage, organizzato per sostenere l’associazione File nell’assistenza alle persone gravemente malate e alle loro famiglie, offre l’opportunità di acquistare capi unici di alta qualità, tutti generosamente donati. L’ingresso è gratuito e il mercato si svolgerà dalle 11:00 alle 18:00, con accesso al palazzo da Lungarno Corsini n.8.

Eventi per lo shopping a Firenze e dintorni nel weekend del 6 aprile

Firenze, come ogni fine settimana, si colora di abiti, accessori e molto altro ancora, grazie alle tante opportunità per fare compere. “Collezionare in Dalmazia”, nell’omonima piazza, si terrà domenica 6 aprile, dalle ore 9:00 alle 19:00: protagonista il mondo del collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee ed artigianato creativo.

Nei dintorni, il “Mercatino regionale abruzzese” arriva in piazza Matteotti a Scandicci, da venerdì 4 a domenica 6 aprile (ore 10:00-23:00). Qui si potranno gustare i tipici arrosticini, oltre alle pizze fritte e tanto altro ancora.

Domenica 6 aprile si terrà invece a Calenzano la consueta “Festa dei Fiori Fiera promozionale di Primavera” con annesso Mercato dei Fiori. La manifestazione avrà luogo in località Nome di Gesù, in particolare tra via del Molino, via Cilea e Villa Martinez, tra le 09:00 e le 20:00.

Musica dal vivo all’Hard Rock Cafe Firenze

Venerdì 4 aprile 2025, l’Hard Rock Cafe Firenze invita a vivere un’esperienza musicale grazie a Elba Night, una serata interamente dedicata alla musica dal vivo. La band elbana Giannino & Friends salirà sul palco alle 21:30 offrendo un repertorio di cover famose italiane e straniere, spaziando dalla musica degli anni ’60 fino ad oggi. La serata inizierà già alle 19:30 con un DJ-set di Timmy Dj, seguito dalla cena, per la quale sarà disponibile un menù speciale, creato appositamente per l’occasione. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno un omaggio che evoca i profumi tipici dell’isola d’Elba.

Sagre: gli eventi nei dintorni di Firenze (5-6 aprile)

In località Le Sieci (piazza S. Chiari n.5), frazione del Comune di Pontassieve, nei giorni 5 e 6 aprile, torna la Sagra del fritto misto con un ricco menù a base di frittura sia di carne che di pesce, senza dimenticare le verdure. Il ristorante resterà aperto il sabato solo a cena su due turni, alle 19:30 e alle 21:15, mentre la domenica solo a pranzo, dalle 12:30 alle 14:00. L’evento si tiene nei locali della SMS Croce Azzurra in piazza Sergio Chiari, ed ha come scopo benefico il finanziamento dell’attività di volontariato. La prenotazione è fortemente consigliata chiamando il 334.6648688, dalle 17:00 alle 19:00.

Sempre sabato 5 e domenica 6 aprile a Pelago si terrà la 15ª edizione della Sagra del daino con piatti a base di questa pregiata carne, insieme ad altre portate caratteristiche. Il programma prevede, sabato dalle 19:00 (cena) e domenica dalle 12:30 (pranzo), l’apertura degli stand gastronomici. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai numeri 392.8096170 oppure 320.0142854.