Vacanze di Pasqua 2025 in Toscana: scuola alle prese con il ponte

È in arrivo il ponte di primavera, con 3 feste nel giro di 6 giorni (Pasqua, Pasquetta e Liberazione), ma c’è chi dovrà comunque fare una tappa sui banchi prima del nuovo stop. Il calendario ufficiale della Regione Toscana prevede infatti che il ritorno a scuola avvenga appena concluse le canoniche vacanze di Pasqua 2025, per poi sospendere nuovamente le lezioni due giorni dopo in occasione del ponte del 25 aprile. Alcuni istituti, sfruttando l’autonomia scolastica, hanno deciso una chiusura per unire le festività pasquali al weekend lungo della Liberazione. Altri invece no.

Quando iniziano e quanto durano le vacanze di Pasqua 2025 nelle scuole della Toscana

Le date delle vacanze pasquali, anche per questo 2025, seguono il normale calendario scolastico della Regione Toscana, che ormai da 8 anni ha fissato le linee guida con una delibera di giunta. La regola generale è questa: non ci sono lezioni dal giovedì santo (che quest’anno cade il 17 aprile) e si torna sui banchi il mercoledì successivo alla Pasquetta, il 23 aprile 2025. Dunque, stando ai criteri ufficiali, la didattica sarà regolarmente garantita mercoledì e giovedì, per poi fermarsi venerdì 25 aprile in occasione della festa della Liberazione. Ma questo non succederà sempre.

Chi fa ponte per la festa della Liberazione?

Alcuni istituti hanno deciso di fermarsi anche il 23 e 24 aprile, visto che molte famiglie sfrutteranno la vicinanza tra le vacanze pasquali e il 25 aprile per fare ponte. Senza contare che il giovedì dopo sarà di nuovo festa per il 1° maggio. Bisognerà quindi controllare caso per caso le decisioni delle singole scuole, per capire se le porte resteranno chiuse da giovedì 17 a domenica 27 aprile.

Questo non sarà l’ultimo ponte dell’anno scolastico 2024/2025: gli studenti resteranno a casa anche lunedì 2 giugno per la festa della Repubblica, mentre la fine della scuola in Toscana è fissata, come consueto, martedì 10 giugno. Le porte della scuola dell’infanzia resteranno invece aperte fino a lunedì 30 giugno.