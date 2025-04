Mezza maratona Firenze 2025: mappa percorso (e strade chiuse)

- Pubblicità -

Un’edizione da record dell’Half Marathon. Domenica 6 aprile 2025, sul percorso della mezza maratona di Firenze organizzata dalla Uisp arriveranno in 6 mila, un numero da primato, ma la mappa dei divieti di sosta e di transito impatterà in modo limitato sulla circolazione con strade chiuse solo nella zona centrale. Il tracciato, che è stato ritoccato solo in parte per evitare i cantieri della tramvia, ricalcherà quello dell’anno scorso con due giri che interesseranno il centro storico, San Frediano, San Niccolò e l’Oltrarno. Confermata anche per questa 41esima edizione la partenza dal lungarno della Zecca, come anche l’arrivo in piazza Santa Croce.

Half Marathon da record

Il tutto esaurito ha costretto a chiudere le iscrizioni già a marzo. I partecipanti arriveranno da 82 nazioni: il 40% è straniero e un buon 38% è rappresentato da donne. 4 mila si metteranno alla prova sui 21 chilometri e 97 metri del percorso della mezza maratona, toccando i luoghi più belli del capoluogo toscano, mentre altri 2 mila prenderanno parte all’edizione 2025 della Vivicittà, la non competitiva di 10 chilometri e mezzo che si corre in contemporanea in altre 44 città italiane (anche ad Arezzo, Livorno e Siena).

In piazza Santa Croce, il 5 e 6 aprile si aprirà il villaggio dell’Half Marathon: qui dalle 10 alle 20 di sabato e dalle 7.30 alle 8.45 di domenica si potranno ritirare i pettorali e il pacco gara, ma vista l’adesione record gli organizzatori consigliano di non ridursi all’ultimo minuto. 5 i ristori presenti sul tracciato, oltre che in piazza Santa Croce, su lungarno Vespucci e in piazza Pitti (questi ultimi saranno usati due volte durante il doppio giro del centro).

Mappa del percorso della mezza maratona 2025: le strade principali di Firenze non saranno chiuse

La partenza è fissata alle ore 9 dal lungarno della Zecca, all’altezza di via delle Casine. Il percorso della mezza maratona è stato studiato, anche per l’edizione 2025, in modo tale da limitare al massimo i disagi al traffico: le principali strade non saranno chiuse al traffico. Il doppio anello disegnato dai podisti infatti non interesserà i viali di circonvallazione e resterà all’interno del centro storico, con una puntata in San Niccolò, in San Frediano, lungarno Santa Rosa e Porta Romana.

La Vivicittà invece farà solo un giro dei due previsti per il percorso dell’Half Marathon. Sabato si terrà la Charity Walk (partenze alle 10.00, 10.30 e 11.00), la passeggiata benefica quest’anno in favore di Firenze in rosa onlus, che si occupa di prevenzione dei tumori. Domenica, per permettere lo svolgimento della corsa, alcuni autobus urbani che transitano per il centro subiranno modifiche di percorso. Saranno interessate le linee urbane 6, 8, 11, 12, 13, 23, 36, 37 39, C1, C2, C3 e C4 e la linea extraurbana 365A. Dettagli sul sito www.at-bus.it.

Qui sotto la mappa del percorso con le strade di Firenze interessate dalla mezza maratona durante la mattinata di domenica 6 aprile 2025.

L’elenco dettagliato delle strade interessate dall’Half Marathon 2025

PRIMO GIRO

Lungarno Pecori Giraldi ➔ Ponte San Niccolò ➔ Piazza Ferrucci ➔ Lungarno Cellini ➔ Piazza Poggi ➔ Lungarno Serristori ➔ Piazza Demidoff ➔ Via Dei Renai ➔ Piazza De Mozzi ➔ Ponte Alle Grazie ➔ Lungarno Delle Grazie ➔ Piazza Cavalleggeri (giro largo) ➔ Corso Dei Tintori ➔ Via Dei Neri ➔ Via Della Ninna ➔ Piazza Signoria ➔ Via Calzaiuoli ➔ Piazza San Giovanni (giro stretto) ➔ Via Roma ➔ Piazza Della Repubblica ➔ Via Degli Strozzi ➔ Via Della Vigna Nuova ➔ Piazza Goldoni ➔ Borgo Ognissanti ➔ Piazza Ognissanti ➔ Via Montebello ➔ Via Curtatone ➔ Via Il Prato ➔ Via Magenta ➔ Via Montebello ➔ Via Curtatone ➔ Lungarno Vespucci ➔ Piazza Goldoni ➔ Ponte Alla Carraia ➔ Lungarno Soderini ➔ Lungarno Santa Rosa ➔ Via Della Fonderia ➔ Via Cavallotti ➔ Via Pisana ➔ Borgo San Frediano ➔ Via Dei Serragli ➔ Piazza Della Calza ➔ Via Romana ➔ Piazza San Felice ➔ Piazza Pitti ➔ Via Guicciardini ➔ Via De Bardi ➔ Lungarno Torrigiani ➔ Ponte Alle Grazie ➔ Lungarno Delle Grazie ➔ Piazza Cavalleggeri (giro largo) ➔ Corso Dei Tintori

SECONDO GIRO

Via Dei Neri ➔ Via Della Ninna ➔ Piazza Signoria ➔ Via Calzaiuoli ➔ Piazza San Giovanni (giro stretto) ➔ Via Roma ➔ Piazza Della Repubblica ➔ Via Degli Strozzi ➔ Via Della Vigna Nuova ➔ Piazza Goldoni ➔ Borgo Ognissanti ➔ Piazza Ognissanti ➔ Via Montebello ➔ Via Curtatone ➔ Via Il Prato ➔ Via Magenta ➔ Via Montebello ➔ Via Curtatone ➔ Lungarno Vespucci ➔ Piazza Goldoni ➔ Ponte Alla Carraia ➔ Lungarno Soderini ➔ Lungarno Santa Rosa ➔ Via Della Fonderia ➔ Via Cavallotti ➔ Via Pisana ➔ Borgo San Frediano ➔ Via Dei Serragli ➔ Piazza Della Calza ➔ Via Romana ➔ Piazza San Felice ➔ Piazza Pitti ➔ Via Guicciardini ➔ Via De Bardi ➔ Lungarno Torrigiani ➔ Ponte Alle Grazie ➔ Lungarno Delle Grazie ➔ Piazza Cavalleggeri (giro largo) ➔ Corso Dei Tintori ➔ Via Magliabechi

Informazioni dettagliate su www.halfmarathonfirenze.it.