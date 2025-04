Bando Cultura 2025 di Publiacqua: contributi per eventi e progetti

- Pubblicità -

150 mila euro per eventi culturali, produzioni artistiche e festival. Il Bando Cultura di Publiacqua torna nel 2025 per sostenere le realtà che operano lì dove l’azienda gestisce il servizio idrico, tra le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Negli ultimi 4 anni, questa iniziativa ha permesso di finanziare 129 progetti per un valore totale di circa 635.000 euro.

Come partecipare al Bando Cultura 2025 di Publiacqua

C’è tempo fino al 5 maggio 2025 per fare domanda: i progetti potranno contare su un finanziamento che coprirà fino al 30% del costo complessivo e fino a un massimo di 20.000 euro. Le attività culturali, che dovranno promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e storico del territorio, dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2026, mentre la rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro il 30 marzo 2026.

Possono partecipare enti senza scopo di lucro, imprese e centri di produzione teatrale, musicale, della danza e culturali che operano sul territorio dei 46 Comuni dove la gestione idrica è affidata a Publiacqua. L’elenco delle proposte selezionate arriverà intorno al 30 maggio. Un soggetto potrà collaborare a più progetti, ma potrà essere il proponente principale una sola volta. Il bando è pubblicato sul sito di Publiacqua ed è possibile partecipare compilando il form online.

Come saranno selezionati i progetti

Le proposte saranno valutate con una serie di punteggi riconosciuti in base al numero di fruitori attesi in proporzione alla popolazione dell’area; al partenariato locale, ad esempio con la concessione di patrocini pubblici; alla qualità del progetto, anche in relazione ai valori portati avanti dal gestore idrico, e alla promozione dell’immagine di Publiacqua.

Ad esempio tra i progetti finanziati l’anno scorso dal Bando Cultura, figura l’esperienza dell’associazione Farm – Fabbrica dei Racconti e della Memoria, che – anche grazie al contributo di Publiacqua – porterà 3 spettacoli teatrali con 42 repliche, nei cortili delle case popolari di Firenze e dell’hinterland.

“Publiacqua è un soggetto pubblico che ha il dovere di dare un servizio di qualità ma in particolar modo di essere a servizio delle comunità – ha spiegato il presidente Nicola Perini durante la presentazione del Bando Cultura 2025 -. Questa è una modalità che noi utilizziamo perché la cultura è un elemento che crea comunità vive e attente“.

Il sostegno alla cultura

Publiacqua sostiene anche tutte quelle importanti realtà che producono cultura sul territorio, come il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, il Teatro Metastasio di Prato, l’Associazione Teatrale Pistoiese e Pistoia Musei. Questi soggetti, che durante il 2024 hanno ricevuto, anche sotto forma di art bonus, 175.000 euro, vedranno confermato l’impegno dell’azienda anche per il 2025.