Ponte al Pino, terza fase dei lavori propedeutici alla sostituzione del cavalcaferrovia

Ponte al Pino: sono terminati i lavori della seconda fase dell’intervento propedeutico alla sostituzione del cavalcaferrovia a cura di RFI, consistente nel rinforzo delle “spalle” di appoggio del cavalcaferrovia tramite la realizzazione di micropali. Dalla serata del 25 febbraio è scattata la terza e ultima fase di questi lavori preliminari.

In questa terza fase dei lavori è prevista la chiusura della corsia in direzione di via del Pratellino/via del Campo di Arrigo: i veicoli provenienti da via Mannelli dovranno quindi proseguire in via Andrea del Castagno.

Divieti di transito anche in via degli Artisti (corsia riservata al TPL in direzione di via del Pratellino).

Contestualmente sarà riaperta la corsia centrale riservata al TPL. Nessun cambiamento per la direttrice verso via Masaccio sempre transitabile.

Il termine previsto è il 6 marzo.

Ricordiamo in cosa avevano consistito le due fasi dei lavori precedenti a quella attualemnte in corso e già conclude.

La prima fase dei lavori aveva visto la chiusura della corsia in direzione via Masaccio con divieti di transito l’istituzione di alcuni sensi unici: in via del Pratellino (da via Pacinotti verso via Campo di Arrigo); in via Luca Giordano (da via Fra’ Domenico Buovicini verso via degli Artisti). Viabilità alternativa dal Cavalcavia delle Cure e dal cavalcavia di piazza Alberti.

Nella seconda fase le lavorazioni hanno interessato la corsia centrale riservata al TPL, quindi è stata riaperta alla circolazione la direttrice da via il Pratellino verso via Masaccio. Previsto anche un senso unico in via degli Artisti tra via Luca Giordano e via Masaccio verso quest’ultima. Alcune linee degli autobus (linee 10, 11, 17 e 20) sono state temporaneamente deviate e sono stati istituiti itinerari alternativi.