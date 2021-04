Scuola, il 7 aprile tornano in presenza 300mila studenti

Domani è il giorno del rientro di 300mila studenti, in presenza, in Toscana: si tratta di alunni fino alla prima media.

Lo fa sapere la Regione Toscana, che ricorda come tra le ultime misure decise dal Governo ci sia il ritorno in aula degli studenti anche in zona rossa (dove si trova appunto la Toscana), ma soltanto fino alla prima media.

Per il territorio dunque da domani si riapriranno le porte a 230mila studenti delle statali e circa 70mila delle scuole paritarie: si tratta di circa 22mila bambini al nido, 80mila alla scuola materna, 160 mila alla primaria e circa 33 mila in prima media.