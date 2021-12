Quarantene e Super Green Pass, le regole per il 2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge con le regole aggiornate sulle quarantene e sull’estensione del Green Pass rafforzato (detto anche Super Green Pass) per cercare di placare la diffusione della nuova variante Omicron del Covid-19.

Super Green Pass, ecco dove è necessario

Dal 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza (previsto ad oggi per il 31 marzo) è prevista l’estensione del super green pass ad alberghi, feste di matrimonio civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, ristoranti all’aperto e al chiuso, impianti di risalita, piscine, sport di squadra e centri benessere, musei, centri culturali e sociali.

Mezzi di trasporto pubblico: potranno prenderli solo vaccinati e guariti

Il super green pass sarà inoltre necessario per l’accesso o l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, aerei, treni, navi, compreso il trasporto pubblico locale o regionale, quindi anche su tramvia, autobus e pulman che servono la rete regionale. Una vera stretta dunque sui no vax.

Super Green Pass e lavoro, come funziona

L’unico ambito escluso dall’obbligo di esibizione del Green Pass Rafforzato o Super Green Pass rimane ad oggi il mondo del lavoro, ad esclusione di quegli impieghi che prevedono l’obbligo del vaccino. Il Governo si riserva di ridiscutere questo punto nel Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022.

Quarantena, tutte le novità contenute nel decreto legge

Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri sono contenute grandi novità anche sul fronte della quarantena. Per chi ha avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid 19 d’ora in avanti non si applicherà la quarantena a chi è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi o con tre dosi o è guarito da 120 giorni. Rimane invece la quarantena per chi non è vaccinato.

Ecco le nuove regole sulla quarantena contenute nel decreto legge. In caso di contatto stretto con una positivo, non deve fare quarantena chi ha completato il ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo o è guarito da 120 giorni. Fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto queste persone hanno l’obbligo di indossare mascherine Ffp2 e di effettuare — solo qualora sintomatici — un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La fine della quarantena può avvenire con un test rapido o molecolare di esito negativo, test che è consentito effettuare anche all’interno dei centri privati.

Rimangono invariate le regole sulle quarantena per i non vaccinati: in caso di contatto stretto con un positivo, vige l’obbligo di quarantena per dieci giorni e possibilità di uscire solo a fronte di un tampone negativo. Invariate le regole anche per quanto riguarda i positivi al Covid: per gli asintomatici obbligo di quarantena per dieci giorni e rientro in comunità a fronte di un test molecolare negativo. Per i sintomatici obbligo di quarantena per dieci giorni e rientro in comunità a fronte di un tampone molecolare negativo ottenuto dopo tre giorni in assenza di sintomi.

Sport (con Super Green Pass), cosa cambia con il nuovo decreto legge

Cambiamenti anche nel mondo dello sport: scongiurata l’ipotesi di tornare senza pubblico (come avviene in Germania) si è scelto per una capienza per impianti all’aperto al massimo del 50% (ad esempio gli stadi) e del 35% per gli impianti al chiuso. In entrambi i casi sarà obbligatorio esibire il Super Green Pass.