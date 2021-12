Nuovo decreto Covid e stato di emergenza: quando esce in Gazzetta Ufficiale

Il governo Draghi ha approvato nella serata del 14 dicembre 2021 il testo del nuovo decreto Covid, che presto sarà pubblicato nel pdf della Gazzetta Ufficiale: il provvedimento (un decreto legge e non un Dpcm) proroga lo stato di emergenza e quindi anche la durata del super green pass, delle zone “a colori” e delle altre misure anti-contagio. L’esecutivo blinda l’Italia per le feste, ma non prevede nuove chiusure o ulteriori strette sui settori in cui è obbligatorio certificato verde. Insieme al nuovo dl arriva un’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza per i viaggi all’estero, che interessa anche il rientro in patria degli italiani. Ma quando esce il nuovo decreto Covid in Gazzetta Ufficiale?

Proroga dello stato di emergenza e super green pass: cosa cambia da oggi con il nuovo decreto Covid

Come annunciato nei giorni scorsi, con il nuovo decreto legge Covid il governo ha prorogato lo stato di emergenza Covid dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Il super green pass dura di più, questa in sostanza la novità: le regole sul certificato verde rafforzato in vigore dallo scorso 6 dicembre per tutti gli over 12 continueranno a essere applicate fino al 31 marzo 2021.

Fino a quella data inoltre resta attiva la classificazione dell’Italia in fasce di rischio (zona bianca, gialla, arancione, rossa), continua il lavoro del commissario per l’emergenza e i presidenti delle Regioni hanno la facoltà di varare ordinanze più restrittive rispetto alle regole nazionali anti-contagio. Il nuovo decreto Covid, con la proroga dello stato di emergenza, conferma inoltre l’estensione fino al 31 marzo 2022 dello smart working semplificato per i dipendenti privati. Intanto da oggi, 15 dicembre 2021, per effetto del precedente provvedimento scatta l’obbligo vaccinale nei confronti delle forze di polizia e del personale della scuola, docente e non.

Ordinanza di Speranza sui viaggi verso l’estero: quarantena per chi rientra in Italia, se non vaccinato

È attesa oggi, 15 dicembre, la pubblicazione nel pdf della Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza sui viaggi all’estero, firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza proprio nel giorno in cui il governo approvava il nuovo decreto Covid.

Ecco le regole per chi arriva nel nostro Paese da tutti gli Stati dell’Unione Europea e anche per chi rientra in Italia dopo un viaggio all’estero in Ue: dal 16 dicembre fino al 31 gennaio 2022 chi non è vaccinato deve fare un tampone (nelle 24 ore prima dell’ingresso se rapido, 48 ore prima se molecolare) e restare in quarantena fiduciaria per 5 giorni; i vaccinati non fanno quarantena ma devono sottoporsi al test prima del rientro in patria. Norme che valgono anche per gli italiani.

Quando esce in Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo decreto Covid con la proroga dello stato di emergenza

Approvato nella serata del 14 dicembre 2021, il nuovo decreto Covid del governo Draghi arriva adesso sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, dopo la firma del Capo dello Stato, il testo sarà pubblicato sul pdf della Gazzetta Ufficiale probabilmente entro il weekend ed entrerà in vigore il giorno successivo.

Come detto si tratta di un decreto legge e non di un Dpcm: questo vuol dire che il nuovo provvedimento dovrà essere approvato (o modificato) dal Parlamento entro 60 giorni, pena la perdita della sua validità. Intanto già circola una bozza del nuovo decreto Covid (qui il testo in pdf).