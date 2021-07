Riapertura del portale dei vaccini, in Toscana prenotazione per over 12

Ancora non c’è una data certa per la riapertura del portale della Regione Toscana che consente la prenotazione dei vaccini anti-Covid: quando le agende verranno riattivate sarà possibile fissare la prima dose ad agosto e a settembre e la nuova tranche di somministrazioni riguarderà anche i bambini e i ragazzini tra i 12 e i 15 anni. Lo ha annunciato il governatore Eugenio Giani. Al momento però il sito è fermo: non è possibile prendere nuovi appuntamenti per le prime dosi, ad eccezione di over 70 e over 60, e non è ancora consentito spostare la seconda dose.

Quando riaprono le prenotazioni per i vaccini in Toscana

Al momento il presidente della Regione non si sbilancia. La riapertura delle prenotazioni sul portale regionale toscano dei vaccini avverrà “quando noi avremo la garanzia che tutto ciò che è stato prenotato potrà essere rispettato – ha detto Giani ai giornalisti a margine di un evento a Firenze – Per avere questa conferma dobbiamo avere dati un po’ più certi dei vaccini che ci manderanno a luglio e ad agosto”. Il punto sulle quantità di dosi disponibili sarà fatto negli uffici regionali giovedì 8 luglio e solo dopo questa data si saprà quando riapriranno le prenotazioni per i vaccini in Toscana.

Vaccino over 12 e under 15: riapertura portale vaccini, in Toscana prenotazione per agosto e settembre

Intanto lo stesso Giani ha annunciato che in Toscana, durante la seconda parte dell’estate, partiranno le somministrazioni per i ragazzini tra i 12 e i 15 anni: secondo le previsioni della Regione, le prime iniezioni per questa fascia di età avverranno nelle ultime due settimane di agosto. “Noi attiviamo le vaccinazioni dei bambini dai 12 ai 15 anni perché non abbiamo avuto, dal punto di vista dell’evidenza scientifica, delle controindicazioni per farlo”, ha spiegato il governatore. Quando ci sarà la riapertura del portale vaccini, la prima data riservata agli over 12 sarà il 15 agosto.