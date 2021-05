Vaccini last minute: in Toscana quando la lista per la prenotazione?

Fare la prenotazione la sera, per essere in lista all’hub il giorno dopo: ecco come funzioneranno i vaccini last minute in Toscana, una modalità pensata dalla Regione per recuperare le (poche) dosi che avanzano ogni giorno. L’attivazione di questo nuovo canale era stata inizialmente prevista entro il weekend del 29-30 maggio, ma con molta probabilità tutto slitterà alla prima settimana di giugno. In attesa del “last minute” in Toscana proseguono con un buon successo gli open day per il vaccino AstraZeneca dedicati a tutte le persone dai 40 anni in su, mentre è stata annunciata dalla Regione la data della partenza delle prenotazioni per gli over 30.

La lista last minute per i vaccini in Toscana: come funziona la prenotazione

Per mettere a regime il sistema del vaccino last minute servirà ancora qualche giorno rispetto a quanto previsto, soprattutto per adeguare il sistema informatico che gestisce la lista delle prenotazioni. Quando sarà attivato questo nuovo canale, la procedura funzionerà in modo semplice.

Ogni giorno nel tardo pomeriggio, una volta quantificati i vaccini avanzati negli hub, sulla piattaforma regionale sarà attivata la procedura last minute: tutti gli over 40, 50, 60 e 70 potranno fare la prenotazione per ricevere la somministrazione entro 24 ore, scegliendo centro vaccinale e orario, in base alla disponibilità delle fiale.

Quale vaccino sarà somministrato

Sarà anche possibile scegliere la tipologia di vaccino, ma il numero e la “marca” delle dosi che saranno impiegate per questo nuovo canale di vaccinazione dipenderanno dalle disdette quotidiane degli appuntamenti e quindi varieranno a seconda del giorno. Se un over 40 aderirà al vaccino last minute, ha fatto sapere la Regione Toscana, il sistema annullerà in automatico l’eventuale prenotazione per una data successiva fatta dalla stessa persona e così in lista ci saranno nuovi posti disponibili.

Sul fronte “ultimo minuto” però gli uffici regionali prendono tempo, perché gli open day dei vaccini AstraZeneca per chi ha più di 40 anni stanno andando bene. Si prosegue per due settimane, con la possibilità di presentarsi agli hub, senza prenotazione, in date, luoghi e orari prefissati. Nel territorio dell’Usl Toscana Centro sono 12 i centri coinvolti nel “Vaccino day”, qui la lista e il calendario per Firenze, Prato e Pistoia.