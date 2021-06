Anticipo seconda dose, come spostare il richiamo del vaccino in Toscana

Dagli over 16 in su, ormai la prenotazione sul portale regionale è aperta a tutte le fasce di età e sempre più persone si sono sottoposte alla prima iniezione. Con l’avvicinarsi delle vacanze, in molti si chiedono come spostare il richiamo del vaccino e se in Toscana si può fare in anticipo la seconda dose, per Pfizer, Moderna e AstraZeneca. I vaccini monodose Johnson & Johnson al momento nella nostra Regione sono destinati agli ultrasessantenni, che possono fare la somministrazione anche dal medico di base o in farmacia.

Si può modificare la prenotazione: come e quando si potrà spostare il richiamo del vaccino in Toscana

Da pochi giorni la Regione Toscana ha introdotto la possibilità di modificare la propria prenotazione sul portale dei vaccini (qui le info), consentendo di cancellare e rifissare l’appuntamento, durante la stessa procedura online. Al momento è possibile spostare la data della prima dose, ma non quella della seconda, questo perché anche in Toscana si stanno riprogrammando i richiami per gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose di AstraZeneca.

L’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha dato il suo ok al cosiddetto “mix di vaccini” per le persone con meno di 60 anni che hanno iniziato il ciclo con AstraZeneca, ad esempio durante gli open day. Per questi soggetti, le Regioni sono dunque autorizzate a utilizzare per la seconda dose il prodotto di una casa farmaceutica diversa, un vaccino a mRna come Pfizer e Moderna. Secondo gli esperti dell’Aifa questa pratica, già messa in atto da mesi anche in Francia, Spagna e Germania, garantisce un “rilevante potenziamento della risposta anticorpale”.

In Toscana si può anticipare la seconda dose del vaccino Pfizer, Moderna e AstraZeneca, ma non subito

Quando saranno stati riprogrammati i richiami per gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, la Regione Toscana darà a tutti la possibilità di anticipare la seconda dose cliccando su “Modifica prenotazione” in alto a destra del portale “Prenota Vaccino”. Si potrà spostare l’appuntamento solo se ci saranno posti in agenda e se saranno disponibili le dosi. In particolare chi è stato vaccinato con Pfizer e Moderna potrà spostare il richiamo in anticipo da 42 fino a 21 giorni precedenti alla prima dose, mentre gli over 60 a cui è stato somministrato il vaccino AstraZeneca avranno la possibilità di fare la seconda dose non prima di 60 giorni rispetto all’appuntamento originario per la conclusione del ciclo, di norma previsto dopo 3 mesi.