Sara Funaro nuova sindaca di Firenze: i risultati del ballottaggio

Il secondo round delle elezioni comunali a Firenze si conclude con la vittoria del centrosinistra, ecco i risultati definitivi: il nuovo sindaco, anzi la nuova sindaca, è Sara Funaro che al ballottaggio ha ottenuto il 60% dei voti. Crolla però l’affluenza, come previsto alla vigilia dell’apertura delle urne. Tra domenica 23 e lunedì 24 ha votato meno della metà degli aventi diritto. In provincia non passano i candidati del centrodestra, ma il Pd perde due Comuni in favore altre formazioni di sinistra.

I risultati del ballottaggio a Firenze e l’affluenza: Sara Funaro nuova sindaca con il 60%

Funaro, sostenuta da Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Azione, +Europa, Centro e due liste civiche, diventa così la prima sindaca di Firenze: secondo i risultati definitivi pubblicati sul sito del Comune, al ballottaggio è stata votata da 82.254 elettori ed elettrici, con il 60,56% delle preferenze. Eike Schmidt, l’ex direttore degli Uffizi sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e da due liste civiche, si è fermato al 39,44% pari a 53.558 voti.

I partiti e le liste che sostenevano Sara Funaro ottengono così il premio di maggioranza del 60% in Consiglio comunale. L’affluenza definitiva per il ballottaggio a Firenze è stata del 47,98%, pari a 138.443 elettori, contro il 64,44% del primo turno.

“Dedico la vittoria a mio nonno”

A spoglio quasi concluso, in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio, Sara Funaro ha parlato con i giornalisti dedicando la sua vittoria al nonno Piero Bargellini, ex sindaco dell’alluvione di Firenze. “Da lontano gli vorrei dire una sua frase che mi è sempre rimasta nel cuore, quando lui diceva di aver fatto talmente tante dichiarazioni di amore per Firenze da doverla sposare. Gli vorrei dire ‘Oggi nonno la sposo anche io’ questa meravigliosa città. Darò tutta me stessa per fare il meglio per Firenze, sarò la sindaca di tutte e tutti i fiorentini”. La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ha chiamato Funaro per congratularsi.

“Sara Funaro ha vinto, le faccio i miei migliori auguri“, ha commentato Eike Schmidt. A chi gli chiedeva se si fosse sentito con la sua sfidante, l’ex direttore degli Uffizi ha risposto: “Ho visto Funaro stamani nel Duomo di Firenze e ci siamo salutati come sempre. Dal momento che era chiaro che era la vincitrice del ballottaggio le ho fatto uno squillo ma ha risposto la segreteria telefonica“.

Gli altri risultati del ballottaggio nella Città metropolitana di Firenze

Sconfitta per il Pd invece a Calenzano e Borgo San Lorenzo, dove si giocava una sfida tutta a sinistra. A Calenzano, Comune alle porte di Firenze, gli elettori hanno scelto come nuovo sindaco Giuseppe Carovani, ex primo cittadino dal 1999 al 2008, che al ballottaggio ha vinto contro la candidata dei dem Maria Arena con il 64,63%. A Borgo San Lorenzo è stato eletto Leonardo Romagnoli con il 56,64% (Progressisti Democratici, Borgo in Comune e Movimento 5 Stelle), che ha superato la candidata Pd Cristina Bechi.

A Signa, dove si è andati al secondo turno per una manciata di voti, viene confermato il sindaco uscente di centrosinistra Gampiero Fossi con il 51,92%. Il candidato del Pd passa anche a Empoli, per la prima volta a ballottaggio, dove il nuovo sindaco è Alessio Mantellassi, votato dal 59,6%, e a Figline e Incisa Valdarno dove Valerio Pianigiani è stato eletto con il 58,08%. I risultati definitivi del ballottaggio sono pubblicati, oltre che sui siti dei singoli Comuni, anche sul portale del Ministero dell’Interno.