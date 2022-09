Pubblicità

Un venerdì di passione. Un nuovo sciopero dei bus a Firenze il 16 settembre 2022 e il rischio code è concreto, visto che saranno anche ripartite le scuole. Autisti, operai e impiegati di Autolinee Toscane, che gestisce il trasporto pubblico locale in regione, si fermeranno dalle ore 17 alle 21: l’agitazione è indetta dal sindacato Fast Slm Confsal. Possibili disagi per i ritardi ma anche in sede di acquisto dei biglietti visto che lo sciopero dei bus del 16 settembre coinvolgerà anche le biglietterie.

I motivi dello sciopero

Il sindacato ha reso noto i motivi dello sciopero: l’agitazione è stata indetta per “denunciare l’organizzazione dell’orario di lavoro non efficiente, la mancata consegna prospetto paga e il sistema informatico e comunicativo aziendale sul pagamento spettanze ancora inefficiente”. In città sono in corso anche i lavori sulla tramvia, motivo per cui la giornata a livello di traffico è da bollino nero.

Firenze ma non solo: la mappa e gli orari dello sciopero in Toscana il 16 settembre 2022

Lo sciopero dei bus il 16 settembre non riguarda solo Firenze ma tutta la Toscana.

A Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Livorno, Arezzo, Siena e Grosseto lo sciopero è sempre dalle ore 17 alle ore 21.

Orari diversi a Pisa e Massa-Carrara: in questo caso l'astensione del lavoro sarà dalle ore 20 alle 24.

Per informazioni, Autolinee Toscane, invita a consultare il sito ufficiale. In alternativa i viaggiatori possono chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: il numero è 800 14 24 24, attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 6 alle 24. Sono previsti anche aggiornamenti sui canali social dell’azienda: Twitter (@AT_Informa) e Facebook (Autolinee Toscane).

La regolarità del servizio a Firenze e in Toscana dipenderà dalla percentuale di partecipazione allo sciopero degli autobus del 16 settembre 2022: per l’ultima mobilitazione indetta dalla Fast Slm Confsal, insieme ad altre sigle sindacali, l’adesione fu del 22,72%, fa sapere Autolinee Toscane. L’agitazione segue, almeno idealmente, quella relativa ai treni dello scorso 9 settembre. Anche in quel caso la motivazione principale fu quella di richiedere maggiore sicurezza per i dipendenti.