Sciopero treni in Toscana il 9 settembre 2022: orario e convogli garantiti

Lo sciopero dei treni in Toscana il 9 settembre 2022 coinvolgerà il personale di Trenitalia e quello di Italo. È quanto hanno annunciato insieme Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori”. L’agitazione di 8 ore è stata indetta a livello nazionale e naturalmente riguarda anche la nostra regione. Coinvolgerà capitreno, macchinisti, personale di assistenza a bordo.

Le motivazioni e l’orario dello sciopero dei treni in Toscana del 9 settembre 2022

Anche in Toscana lo sciopero dei treni andrà dalle ore 9 alle 17. Troppi rischi per i dipendenti, pericoli di sicurezza. Per questo è stato deciso di fermarsi. La Fit Cgil Toscana ha sottolineato che anche in regione la situazione per le aggressioni al personale sui treni “non è più sostenibile. La salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità che deve valere anche per queste categorie. Chiediamo alle aziende di fare la propria parte e interessarsi della questione”.

Anche la Uiltrasporti Toscana lancia l’allarme. “Il personale è fatto oggetto quotidianamente di gesti che ne mettono a rischio l’incolumità e la sicurezza – dice Leonardo Mugnaini della Uiltrasporti Toscana – A bordo dei treni non è l’unico luogo dove avvengono certi comportamenti. Qualche giorno fa, per esempio, una lavoratrice e un lavoratore della protezione aziendale del Gruppo Fs sono stati aggrediti a Santa Maria Novella da una persona che ha dato in escandescenze”.

La lista dei treni garantiti da Trenitalia e Italo per lo sciopero

Lo sciopero dei treni in Toscana per il 9 settembre porterà certamente a disagi, ma alcuni treni saranno comunque garantiti. Per quanto riguarda Trenitalia la lista prevede diversi convogli regionali comunque in partenza (qui la griglia completa), lo stesso vale per quelli nazionali, a lunga percorrenza. Anche Italo, che opera solo con treni di alta velocità, ha pubblicato una lista con i convogli garantiti.