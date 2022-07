Sciopero autobus a Firenze e in Toscana il 12 luglio 2022: gli orari

Sciopero degli autobus a Firenze e in Toscana domani, 12 luglio 2022: il sindacato Cobas Lavoro Privato ha indetto una mobilitazione per 24 ore che riguarda gli autisti dei mezzi del trasporto pubblico locale, con orari diversi da città a città, comunica Autolinee Toscane (il gestore unico del servizio a livello regionale, che a Firenze è subentrato ad Ataf). La Confederazione dei comitati di base protesta contro l’assunzione di personale con contratti a termine e tramite agenzie interinali, per le differenze salariali tra i lavoratori all’interno delle proprie residenze di lavoro, l’ esternalizzazione dei servizi, il sistema informativo e comunicativo aziendale, le condizioni di lavoro e le relazioni industriali. Sono quindi possibili disagi per chi si sposterà con i mezzi pubblici, ma la circolazione sarà garantita durante le fasce di garanzia.

Sciopero degli autobus a Firenze: le fasce di garanzia il 12 luglio 2022 (ex Ataf, Sita e Cap)

Per quanto riguarda i mezzi del trasporto urbano di Firenze (quello che fino all’anno scorso faceva capo ad Ataf e Linea), durante lo sciopero di martedì 12 luglio 2022 sono previste due fasce di garanzia, nelle prime ore del mattino e tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, ecco gli orari in cui circoleranno gli autobus:

Dalle ore 6.00 alle 9.00

Dalle 12.00 alle 15.00

Le fasce di garanzie per i pullman del trasporto extraurbano di Firenze (Ex Sita – Busitalia) vanno dalle 4.15 alle 8.15 e dalle 12.30 alle 14.30, mentre per le tratte gestite un tempo da Cap, dalle 6 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00.

Sciopero dei mezzi pubblici in Toscana: gli orari nelle altre province

Le fasce di garanzia dello sciopero degli autobus del 12 luglio variano poi a seconda della città toscana, ecco il dettaglio:

Prato dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 Pistoia dalle 6.30 alle 9 e dalle 16 alle 19.

dalle 6.30 alle 9 e dalle 16 alle 19. Montecatini Terme dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15. Pisa dalle 6 alle 08.59 e dalle 17 alle 19.59.

dalle 6 alle 08.59 e dalle 17 alle 19.59. Lucca dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15. Massa Carrara dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20.

dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20. Livorno, Isola d’Elba e Funicolare di Montenero dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 15.

e dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 15. Piombino e Isola del Giglio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

e dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30. Grosseto, Arezzo, Siena dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Le informazioni

Fuori da questi orari il servizio dipenderà dalla partecipazione degli autisti alla mobilitazione. Secondo i dati diffusi da Autolinee Toscane l’adesione dei lavoratori all’ultimo sciopero indetto dai Cobas e Fast Confsal dello scorso 30 maggio è stata del 18.32%.

Per aggiornamenti e informazioni è possibile collegarsi al sito di Autolinee Toscane, oppure telefonare al numero verde di Autolinee Toscane 800 14 24 24, attivo tutti i giorni dalle 6 a mezzanotte.