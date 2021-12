Sciopero a Firenze, 16 dicembre 2021: orari per autobus, tramvia e treni

Lo sciopero generale indetto per oggi, 16 dicembre 2021, da Cgil e Uil provocherà disagi a Firenze anche per chi si muoverà con i mezzi pubblici, fuori dagli orari garantiti: si va dagli autobus di Autolinee Toscana (che ora gestisce il servizio al posto di Ataf), alla tramvia, fino ai treni di Trenitalia.

Anche dal capoluogo toscano sono partiti pullman e convogli diretti alla manifestazione nazionale di Roma, indetta contro una “legge di bilancio ingiusta”, fanno sapere i sindacati che chiedono un fisco equo, azioni per contrastare la precarietà, lotta all’evasione, stabilizzazioni nella scuola e nella sanità, nuove politiche industriali green e una legge sulla non autosufficienza. La Cisl ha invece organizzato una manifestazione per sabato.

Sciopero generale a Firenze, 16 dicembre 2021: gli orari per gli autobus e per la tramvia

Per quanto riguarda gli autobus gestiti a Firenze da Autolinee Toscane, gli orari delle fasce di garanzia per lo sciopero generale di 24 ore, proclamato oggi, vanno dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00. Negli altri momenti della giornata il servizio non sarà garantito. Per le altre città toscane gli orari del trasporto pubblico locale cambiano a seconda della zona e sono pubblicati sul sito di Autolinee Toscana a questa pagina.

Lo sciopero generale di oggi, 16 dicembre 2021, interessa anche la tramvia di Firenze che ha orari di esercizio garantiti diversi da quelli degli autobus: le corse della linea 1 e della linea 2 saranno assicurate dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Gest, società che cura il servizio tramviario, ha comunicato che l’adesione al precedente sciopero generale indetto da Cigl, Uil e Ugl è stata del 2,8%. Aggiornamenti sul sito www.gestramvia.it, sui canali social oppure contattando il call center al numero verde 800.964424 (gratuito da numero fisso), o dal cellulare al numero 199.229300 (a pagamento).

Treni garantiti in Toscana per lo sciopero

Per lo sciopero generale, braccia incrociate anche dei macchinisti dei convogli regionali di Trenitalia: i treni in Toscana saranno garantiti oggi, 16 dicembre 2021, solo al mattino e alla sera, dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21 (qui il pdf con le corse assicurate nella nostra regione).

Per quanto riguarda i convogli a lunga percorrenza, come le Frecce, potranno verificarsi variazioni nei programmi di circolazione. Italo ha pubblicato sul suo sito la lista dei treni ad alta velocità garantiti.

Gli altri servizi

In occasione della mobilitazione nazionale si potranno verificare disservizi anche in altri settori, dagli uffici pubblici alla scuola. Il Comune di Firenze segnala che saranno assicurati i servizi minimi. L’apertura dei musei civici è garantita solo dalle 9.00 alle 14.00, mentre durante il pomeriggio potranno esserci disagi per l’utenza. Personale ridotto negli archivi storici. Garantita l’apertura di 7 biblioteche: Oblate, Thouar, Luzi, Villa Bandini, Buonarroti, Isolotto.