Sciopero generale il 29 novembre a Firenze: a rischio bus, tramvia, scuola e sanità

- Pubblicità -

Anche Firenze si prepara allo sciopero generale indetto per venerdì 29 novembre 2024 da Cgil e Uil che interesserà molti settori, dagli uffici pubblici alla scuola, dai mezzi di trasporto (tramvia e bus ma non i treni), fino agli ospedali, con la manifestazione toscana che sfilerà nel centro cittadino. La mobilitazione di 8 ore è stata indetta dai due sindacati per chiedere di cambiare la legge di bilancio, aumentare il potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Anche i sindacati di base hanno proclamato una protesta sempre venerdì contro la guerra e per alzare stipendi e trattamenti previdenziali.

Sciopero generale del 29 novembre: fermi bus e tramvia di Firenze, i treni circolano

A essere coinvolti nella protesta anche i lavoratori del trasporto pubblico locale, fermo per 24 ore, salvo le consuete fasce di garanzia. Per lo sciopero generale di venerdì 29 novembre le corse della tramvia di Firenze saranno garantite nelle fasce orarie 6.30-9.30 e 17.00-20.00, mentre il servizio dei bus urbani e dei pullman extraurbani sarà assicurato in tutta la Toscana tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Una nuova giornata difficile per chi usa i mezzi pubblici, dopo lo stop dello scorso 8 novembre.

- Pubblicità -

Pure il personale delle Autostrade incrocerà le braccia dalle ore 22 di giovedì 28 novembre alle 22 del giorno dopo. Possibili disagi inoltre per chi vola dagli aeroporti di Peretola e di Pisa. Si salverà solo in trasporto ferroviario: anche in Toscana, i treni, nazionali, ad alta velocità e regionali, circoleranno regolarmente perché non interessati dallo sciopero generale.

I servizi a rischio il 29 novembre: uffici pubblici e scuole chiuse?

Non solo tramvia e bus, lo sciopero generale del 29 novembre interessa, tra gli altri, anche i lavoratori di scuola, uffici pubblici, musei, biblioteche, cimiteri e la sanità. In quest’ultimo comparto saranno garantiti i servizi minimi essenziali, il pronto soccorso, i servizi di assistenza domiciliari e le cure indispensabili. A rischio invece le visite prenotate, le analisi e gli esami diagnostici, le prestazioni ambulatoriali, perfino il CUP e le prestazioni degli sportelli amministrativi.

- Pubblicità -

La manifestazione toscana per lo sciopero generale: corteo a Firenze

Cgil e Uil hanno organizzato cortei in tutta Italia in occasione dello sciopero generale: in Toscana, il 29 dicembre, la manifestazione regionale è stata organizzata a Firenze. L’appuntamento è alle ore 9.30 in piazza Santa Maria Novella, con la sfilata che arriverà in piazza Poggi per gli interventi conclusivi. I motivi dello sciopero sono pubblicati sul sito della Cgil.