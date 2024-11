Sciopero 8 novembre Firenze: le corse garantite di bus e tramvia

- Pubblicità -

Stavolta perfino il servizio durante le fasce di garanzia sarà ridotto: dopo lo stop dei treni di martedì scorso, ora si fermano i bus anche in Toscana e la tramvia di Firenze per lo sciopero di 24 ore indetto venerdì 8 novembre 2024. Si tratta di una protesta nazionale proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna che è diversa da quelle precedenti. I sindacati chiedono il rinnovo del contratto degli auto-ferrotramvieri.

Sciopero senza fasce di garanzia

Questa mobilitazione sarà diversa dalle precedenti: quello dell’8 novembre anche a Firenze e in Toscana sarà uno sciopero senza il rispetto fasce di garanzia per gli autobus e la tramvia, fatto che non succedeva da 19 anni. Per la precisione negli intervalli orari individuati saranno garantiti solo il 30% dei servizi, come a dire una corsa su 3, mentre nella parte restante dalla giornata la regolarità dei viaggi dipenderà dall’adesione del personale (per gli autobus lo scorso 25 febbraio il 65,92%.dei lavoratori incrociò le braccia). Durante la protesta saranno poi assicurati i servizi assolutamente indispensabili, secondo quanto previsto dalle norme.

Le corse garantite: i servizi essenziali a Firenze per lo sciopero di bus e tramvia l’8 novembre

Autolinee Toscane, il gestore unico del trasporto pubblico su gomme in Toscana, e Gest, società che cura il servizio della tramvia di Firenze, hanno comunicato quali corse saranno garantite durante lo sciopero dell’8 novembre. Per il tram si tratta di una ventina di corse per la linea 1 e altrettante per la T2, tra le 6.30 e le 9.30 e poi tra le 17 e le 20. Per quanto riguarda gli autobus invece le fasce orarie in cui è garantito il 30% dei servizi vanno dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29.

Ecco quali corse della tramvia saranno garantite l’8 novembre: qui sotto gli orari comunicati da Gest.

Per quanto riguarda i bus di Autolinee Toscane, la lista delle corse garantite l’8 novembre a Firenze con tutti gli orari è pubblicata sul sito della società.